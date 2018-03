Villa Primavera, por un pasaje con historia en Chicoana: mirá todo el programa

Villa Primavera ya hizo historia en el fútbol salteño. En su primer año de afiliación liguista logró inscribir su nombre por primera vez en un Federal C. Y en su excursión debut está nada menos que a un paso de abrochar una clasificación a los play offs en búsqueda de un ansiado ascenso al torneo Federal Amateur. Al Gallito del oeste capitalino solo le bastará un empate cuando visite al ascendente Deportivo La Merced, para meterse en la conversación importante en el famoso “mata-mata”. El choque entre el “blanco” y Primavera, por la sexta fecha de la Zona 6 del Federal C, se disputará el domingo a las 17:30 en el estadio “Roberto Raúl Robles” de Chicoana y contará con el arbitraje de Ramón Segovia.

Mientras que San Antonio, con el rélax de su clasificación en el bolsillo, recibirá en idéntico horario en el Martearena a Massalin y Celasco, que quedó sin chances. El metanense Fabio Rodríguez será el que impartirá justicia en la ocasión.

Cabe recordar que San Antonio cuenta con 8 unidades en su haber, igual número que Primavera, con la diferencia que la villa lo aventaja en confrontación mutua en caso de empate entre ambos en puntos. Dos resultados a favor tiene el equipo del “Cuchi” Rivero para acompañar a los del bajo a los play offs. Y solo una victoria de los mercedeños les permitiría a los del Valle de Lerma cumplir el objetivo.

El resto de los partidos: Zona 2: H.Arrieta vs. Ferro Pichanal (domingo a las 17:30, árbitro Claudio Lima); Zona 4: Rivadavia vs. 135 Viviendas (domingo, 17:30, V.Terán). Zona 5: Gimnasia Orán vs. Belgrano Mosconi (sábado, 17, V.Fernández); Newell’s vs. River (domingo, 17, R.Lambertín). Zona 7: Taco Pozo vs. Marapa (domingo, 17:30, A.Alfaro); El Galpón vs. YPF (domingo, 17:30, J.Bustelo). Zona 8: Güemes Metán vs. Graneros (sábado, 17:30, G.Gómez); Newbery vs. V.Beba (sábado, 17:30). Zona 9: Animaná vs. El Carril (domingo, 17:30, V.Esteban); Bv. Norte vs. M. Torino (domingo, 17:30, De la Rosa).