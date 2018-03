La asamblea esperada en Central Norte ya tiene fecha: el 31 de marzo

Los socios de Central Norte exigen balances, transparencia y cuentas claras en la entidad de avenida Entre Ríos. Y la confianza no es la mayor de las virtudes del lado de un grupo representativo de asociados para con la actual comisión directiva. Es por ello que algunos socios de la entidad azabache venían pidiendo a la dirigencia informaciones sobre los estados de cuentas de los últimos períodos. Y de acuerdo a lo expresado por ellos, la respuesta de los actuales administradores del club brindada hace tres semanas no fue satisfactoria, por lo cual intervino la Inspección General de Personas Jurídicas, para intimar al cuervo a que dé lugar al requerimiento de los asociados de sofocar las dudas con respecto a las cuentas de la institución, y para exigir que se ponga fecha a la asamblea de aprobación de los balances que aún restan ser tratados.

En este sentido, el titular de la entidad de barrio Norte, Héctor De Francesco, le adelantó a El Tribuno que se fijará el 31 de marzo como fecha para la mencionada asamblea extraordinaria, aunque esto debe ser aprobado por CD en las próximas horas. Y se refirió también al derecho que avala a los socios de conocer en detalle todo lo que acontece en el club, sin dejar de hacer una separación y referirse a lo que él considera “no buenas intenciones” de un grupo minúsculo.

“Hace bastante hicimos una presentación y nos habían dado como plazo hasta el 14 de marzo para convocar a asamblea. Tenemos los dos balances que se exigen realizados y toda la documentación en orden. Ya tenemos los dos balances aprobados por el Consejo de Ciencias Económicas, como corresponde. Tenemos absolutamente todo en regla, al día con los requerimientos”, se defendió el presidente azabache, para luego enfatizar: “Hay socios que presentaron pedidos y se los hemos respondido, después no han aparecido, pero les contestamos ese pedido. No creemos que sean palos en la rueda; por el contrario, es el derecho que asiste a los socios de informarse. Solo que algunos actúan de una manera no bien intencionada”.

En cuanto a los pasos a seguir por la directiva, De Francesco adelantó que deben hacer la presentación en Personas Jurídicas antes del 14 de marzo. “Mañana -por hoy-, en reunión de CD coordinaremos la fecha y presentaremos en IGPJ todos los papeles. No es como antes, que a lo mejor Central Norte debía cinco balances juntos y nadie decía nada. Tenemos todo bien documentado, con facturas, ingresos, egresos. El socio de Central debe quedarse tranquilo y hacer oídos sordos a aquellos que tienen otras intenciones”, se despachó el presidente cuervo, a la espera de la hora de la verdad, del día en que los balances lleguen a manos de los socios.

En otro orden, el dirigente adelantó que se está evaluando qué tipo de celebración se llevará a cabo por el aniversario del club, el 9 de marzo próximo. “Es complicado organizar un festejo como quisiéramos, pero lo evaluaremos con la comisión directiva, hay varias ideas para ese día”.

Y en relación con las deudas que acarrea la dirigencia con el plantel finalista del último Federal B, dijo: “A todos los que participaron de la Copa Argentina se les pagó. Aún resta cancelarles 20 días a algunos de los que participaron del anterior proceso”.



Confiados en la invitación al Federal A

Una de las presencias que dio la nota en la reunión del Federal A realizada ayer en AFA fue la del presidente de Central Norte. En el cuervo confían en que se dé lugar a la reestructuración del torneo de la B Nacional, pese al escaso consenso que existe por el momento entre los clubes metropolitanos de la máxima categoría de ascenso. De oficializarse el “nuevo” Nacional B de 40 equipos, además de las invitaciones masivas a clubes del Federal A, los cuatro finalistas del último Federal B ascenderían por mérito deportivo. “Estuve en el Consejo Federal hoy -por ayer- viendo esa posibilidad. Hasta el 15 de marzo no tendremos esa certeza y por eso ahora tenemos que ocuparnos de apuntalar al plantel que está, con los chicos del club. Apuntalarlos como los mejores para que se fortalezcan. La prioridad son ellos y este cuerpo técnico con Ramón Apaza. Coordinamos una reunión con Cristian Zurita y AProCen para enfocarnos en el crecimiento de los chicos de inferiores”, señaló De Francesco.