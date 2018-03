Dos variantes aparecen en el albo

El retorno de Gabriel Zuvinikar en reemplazo de Nelson Ibarlucea y el ingreso de Nicolás Isa en lugar de Raúl Poclaba son las variantes que tendría en mente introducir el DT Víctor Alfredo Riggio para definir los titulares que el sábado, a las 21.30, jugarán frente a Chaco For Ever en Resistencia, Chaco, con el arbitraje de Francisco Acosta de Santiago del Estero.

En consecuencia el once estaría constituido por Mauro Leguiza; Jonathan Hereñú, Julio Villarino. Gabriel Zuvinikar y Jonathan Medina; López Macri, Nicolás Isa, Pablo Agüero y Pablo Motta; Luciano Herrera y Juan Arraya.

Pero también falta determinar la nómina definitiva de los jugadores afectados para este compromiso con los chaqueños y que recién hoy el Tano Riggio la dará a conocer, porque en horas de la noche la delegación partirá rumbo a Chaco.

En tierras chaqueñas, el conjunto millonario buscará sumar los tres puntos como para ir saliendo adelante, porque en las cuatro primeras fechas de esta fase del Federal A solo consiguió dos puntos y esto lo alejó de toda posibilidad de pelear para meterse entre los equipos que en el pentagonal final irán en la búsqueda del primer ascenso.

Ahora a Gimnasia le quedará recorrer el camino más largo, en la ronda de los play-offs por el segundo ascenso y para tal fin se empezó a preparar el grupo que conduce el Tano Riggio.