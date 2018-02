"Las zonas francas de Jujuy no quitan competitividad a Salta"

El presidente Mauricio Macri confirmó ayer en su visita a Jujuy que se habilitarán las zonas francas en Perico y La Quiaca. Con este anuncio, el Presidente volvió a dar un empujón a la productividad de la vecina provincia.

En Salta, por cierto, está en funcionamiento una en Gemes, donde las empresas pueden exportar e importar e incluso utilizar los depósitos para almacenar mercadería.

Dante Apaza, presidente de la Zona Franca de Salta, admite que no trasciende mucho la actividad que allí se desarrolla, no obstante, aseguró que los nuevos playones fiscales jujeños "no le quitarán competitividad a Salta".

El Consorcio Zona Franca (Cozofra) surgió en 2001, tras una autorización de la Nación para poder hacer trámites y operaciones de comercio exterior en un predio de más de diez hectáreas.

Apaza destacó que en la actualidad ese complejo es el único en su tipo en el NOA, ya que el de Tucumán no está operativo.

Las operaciones

Los empresarios le dan un doble uso a la zona: el almacenamiento extraterritorial de mercadería y las gestiones para la exportación. Apaza dijo que la zona franca genera una ventaja económica, ya que se pueden nacionalizar los bienes de a poco y mantener un stock en los depósitos.

Si no existiera la zona franca, una empresa tendría que ingresar y pagar los aranceles por todo un cargamento y no fraccionar a medida que comercialice.

Apaza dijo que el complejo es utilizado por mineras, bodegas y otras empresas. Antes, el sector porotero aprovechaba las ventajas pero la demanda se contrajo tras una resolución de la Aduana, que aranceló más las actividades.

"Al no ser una zona franca comercial, como Iquique, las personas no conocen mucho que está en funcionamiento. Esta es una zona mayorista", agregó Apaza.

Apoyo

Por otra parte, en un acto en la tierra de Gerardo Morales, Macri expresó: "La gente se puede sentir orgullosa de ser protagonista de una Argentina que comienza a caminar. Hay muchas cosas para hacer. Sobre todo en Jujuy, que puede ser una potencia en energía solar y turismo. Lo que tenemos que hacer es aumentar la cantidad de camas y de vuelos para que todos tengan trabajo".

El mandatario había comenzado su paso por la provincia norteña con una recorrida por las obras de reconstrucción de la localidad de Volcán, que hace un año fue arrasada por un alud de barro.

Asistencia

Las tareas demandaron una inversión de casi 200 millones de pesos por parte del Gobierno nacional para recuperar el conglomerado urbano, de 31 manzanas y 1.200 habitantes, ubicado 42 kilómetros al norte de la capital provincial.

Por primera vez en 100 años logramos que baje el gasto público, que baje el déficit, la inflación y los impuestos. Argentina volvió a crecer. Todos sabemos que esto solamente es el comienzo de un maravilloso camino que nos permitirá generar oportunidades", señaló Macri.

En Jujuy el presidente Macri también visitó el Centro de Desarrollo Infantil "Patitas Tiernas", y participó de las celebraciones por la Virgen de la Candelaria, patrona de la ciudad de Humahuaca: en la iglesia Catedral de Nuestra Señora de la Candelaria.

Allí el mandatario estuvo acompañado por Morales y el obispo Pedro Olmedo.

Macri jugó un “picado” mientras evacuaban salteños

Pasado el mediodía y tras recorrer obras en la localidad de Volcán, el presidente Mauricio Macri participó de un partido en la cancha de césped sintético “Raúl Pacífico Campos”.

En el “picado”, que se jugó en dos tiempos de 15 minutos, el equipo liderado por el presidente venció por 4 a 2 al del gobernador jujeño, Gerardo Morales, victoria que fue celebrada por el mismo jefe de Estado, aunque aseguró padecer los efectos de la altura.

El complejo, por cierto, fue inaugurado en julio del año pasado a través de un programa de la Secretaría de Deportes de Nación. Sostienen que la cancha tiene la mayor altura sobre el nivel del mar de la Argentina Macri se mostró jugando al fútbol mientras, relativamente a pocos kilómetros, miles de personas padecían la crecida del río Pilcomayo. Llamativamente, y pese a la cercanía, el jefe de Estado no fue hasta Santa Victoria Este y parajes afectados por el agua.

Finalmente, cerca de las 16 el Presidente cerró su agenda en Jujuy en la ciudad de Perico, a 35 kilómetros al sur de la capital provincial, con el acto de firma del convenio por el que quedaron habilitadas las dos zonas francas para la provincia.