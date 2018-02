El jefe de la Policía porteña denunció a su hermano

Un hermano del jefe de la Policía Bonaerense, comisario general Fabián Perroni, fue detenido acusado de tráfico de influencias y presuntas estafas, en una causa que se originó por la denuncia que el propio jefe policial hizo cuando se enteró que su hermano ofrecía en comisarías un seguro contra el robo de las armas.

Se trata de Fabio Maximiliano Perroni (38), quien está distanciado del jefe de la Bonaerense desde hace más de diez años. De acuerdo a la denuncia de Perroni, su hermano se presentó en una comisaría con una tarjeta en la que figuraba como "F. Perroni" y pretendía vender un seguro contra el robo o secuestro judicial del arma de los agentes.

El hermano del jefe policial le proponía al titular de la comisaría que juntara a todos sus efectivos con el fin de obtener una comisión. Fabio Perroni fue trasladado en carácter de aprehendido a la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 5 del Departamento Judicial de Morón, donde fue notificado de la imputación por el fiscal Claudio Oviedo, a cargo de la investigación.

La causa está caratulada "tentativa de estafa y presunto tráfico de influencias", por lo que, al no tratarse de delitos graves, el fiscal dispuso su liberación y en los próximos días lo citará a la Fiscalía para tomarle declaración indagatoria, señaló un vocero con acceso al expediente. Oviedo también ordenó un allanamiento de urgencia en la vivienda del imputado, en donde fueron secuestradas "agendas con muchas anotaciones y computadoras", entre otros elementos de interés para la investigación.

Por su parte, el jefe de la fuerza bonaerense se refirió a la detención de su hermano, consumada anoche: señaló que no es cómplice del delito "en ninguna circunstancia", y que pese a no ser "agradable", la "decisión" había que "tomarla, sea quien sea". Consultado acerca de la relación que tenía con su hermano, el comisario general afirmó que "hace años" que no tienen "relación directa" por tener "gustos diferentes", y aclaró que su familiar "nunca integró la fuerza".