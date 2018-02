Gran victoria del Tribuno Básquet en el Nicolás Vitale

Anoche regresó El Tribuno Básquet a su casa, el complejo Nicolás Vitale, donde le ganó 108-78 a Hindú de Catamarca en una nueva fecha del Torneo Federal. Mañana visita a Alberdi, en Tucumán.

El verdolaga no tuvo un buen arranque en su primera presentación como local de 2018, ya que el cuarto inicial fue para Hindú de Catamarca que se impuso rápidamente y dominó a los salteños, dejando el marcador en 25 a 18 para la sorpresa de muchos.

Sin embargo el TBB se recuperó rápido, en el segundo cuarto, con Facundo Arias y Eric Freeman como máximos goleadores en este tramo que finalizó a favor del verdolaga. Fue 32 a 18 en el parcial, lo que le dio una ventaja de 50 a 43 a los locales y a esperar el complemento con mayor tranquilidad.

Los de la zona sur salieron a disputar los últimos dos parciales con mucha convicción y tuvo un demoledor tercer período que finalizó 34 a 19, estirando la victoria parcial por 84 a 62, con una gran participación de Emiliano Cancina y Marco Diez, además del aporte de Maximiliano Saravia y los goleadores de la primera parte.

El cuarto final fue un trámite para el equipo dirigido por Pablo Martínez, porque Hindú no ofreció resistencia y el encuentro ya estaba cerrado desde el tramo anterior. Por eso no sorprendió que termine 108 a 78, tras un cuarto de 24-16 a favor de los verdolagas.

De esta manera, El Tribuno Básquet se recuperó tras una dura derrota ante Tucumán BB, días atrás en San Miguel y vuelve a prenderse en el lote de los de arriba, solo por detrás de ese conjunto del Jardín de la República y de Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero.

El domingo deberá disputar un partido clave ante Alberdi, a partir de las 21. Ese mismo día, a la misma hora, Unión Orán hará su reaparición en el torneo cuando sea local de Hindú de Catamarca.