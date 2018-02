Preocupan distintos tipos de abusos en las carpas de carnaval

Bombas de agua preparadas para golpear más que para mojar, manoseos, "juegos" no consentidos y acoso verbal son algunas de las situaciones que, durante generaciones, vienen enfrentando las mujeres en carnaval. "El diablo anda suelto", es una de las frases que se popularizaron como una forma de justificar o naturalizar estos abusos en carpas, bailes o corsos. Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) lanzaron una campaña de prevención con una consigna clara: "No hay festejo que habilite lastimar o humillar a ninguna persona".

"En estas épocas festivas parece que hubiera una mayor libertad para avanzar sobre el cuerpo de las mujeres. Necesitamos trabajar por una vida libre de todas las formas de violencia en todos los ámbitos", dijo a El Tribuno Tania Kiriaco, directora del OVcM.

La funcionaria destacó además que las mujeres tienen derecho a divertirse y participar de las celebraciones, pero que en muchos casos no pueden compartir estos espacios con los varones por miedo.

Kiriaco explicó que la iniciativa se planificó en un contexto en el que preocupan las cifras sobre distintos tipos de delitos contra la integridad sexual, realidad que quedó reflejada en el último informe anual del OVcM.

El 911 recibió 528 llamados por situaciones de abuso sexual durante 2016 y la cifra se duplicó en 2017, de acuerdo a las estadísticas del primer semestre. Además, Salta es la provincia con más denuncias por violaciones en relación a la cantidad de habitantes, después de Misiones.

Experiencia

Las celebraciones del carnaval se promocionan desde el Gobierno de Salta como atractivo para visitantes de otras provincias y países. "El Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte organizó junto a los municipios un calendario completo de corsos y carnavales que salteños y turistas podrán disfrutar", dice un parte de prensa oficial que se difundió el jueves.

El debate sobre el "vale todo" que rige en esta época había quedado abierto en la segunda semana de enero, cuando una modelo salteña hizo un posteo sobre el tema que se volvió viral.

Luego de asistir a un tarde de "desentierro del carnaval" en el Valle de Lerma, la joven publicó que algunos varones "van a tocar" a las mujeres. También relató que muchas chicas quedaban en medio de "juegos" agresivos con agua, harina o pintura, aunque solo hubieran ido con la intención de ver la tradicional ceremonia.

La denuncia generó innumerables comentarios anónimos, violentos o amenazantes y quedó borrada días después. "A ver mami, si no sos nada más que una negrita que no sabe cómo llamar la atención. Por qué no te ponés a leer antes de ir a una carpa, sabés cómo es..."; "Y si sabe lo que es ahí en la carpa para qué mierda va ­que se joda!", eran algunas de las respuestas que se podían leer en Facebook.

Definiciones sobre integridad sexual

Hay una tasa de 18,5 denuncias por violación cada 100 mil habitantes.

Los hechos contra la integridad sexual son aquellos que, en una definición general, atacan la libertad y la voluntad sexual de una persona.

Entran en esta categoría conductas abusivas, comentarios de contenido sexual y el contacto corporal directo sin consentimiento de la víctima.

Los manoseos, comentarios obscenos o “juegos” con agua para los que las mujeres no prestaron acuerdo están naturalizados en bailes de carnaval.

Incluso algunas aún son víctimas de estos hechos cuando transitan por la calle durante esta época en la provincia.

Con relación a la violencia sexual, la Dirección Nacional de Gestión de la Información Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece datos que pueden servir para un análisis de contexto.

De acuerdo a las últimas estadísticas disponibles, en Salta hay una tasa de 18,5 denuncias por violación cada 100 mil habitantes por año. Solo Misiones supera esta tasa, con 21,8.