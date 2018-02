A San Antonio le sobró con Vicedo y sigue como único líder

El delantero le dio al triunfo a la villa que no jugó bien frente a La Merced.

La villa volvió a ganar y es lo que importa, si bien no jugó un buen partido y cometió varios errores, le alcanzó con Matías Vicedo para ganarle 2 a 0 a La Merced y ser el único puntero de la zona 6 del Federal C.

El primer tiempo fue sin dudas muy mentiroso, por el triunfo parcial de la villa, porque Deportivo La Merced se animó a jugarle de igual a igual a San Antonio y lastimó ante cada imprecisión de la defensa azulgrana, si bien el blanco generaba más peligro, a los 14’, Emmanuel Cáceres se escapó por izquierda, mandó el centro, Federico Rojas conectó de media chilena, el arquero Suárez dio rebote y Matías Vicedo aprovechó para marcar el 1 a 0 para San Antonio que pudo ampliar con un cabezazo de Luis “Chicha” Velázquez que encontró bien ubicado al arquero de La Merced pero fue solo esa ráfaga en la primera mitad ya que el blanco tuvo varias situaciones para igualar sobre todo con pelota parada a cargo de Luis Villanueva y sobre el final de la primera mitad, Pegini se lució sacando una tijera de Carlos Fonseca que tenía destino de gol.

En el complemento, la villa no dejó dudas, a los doce segundo, Matías Vicedo, decretó el 2 a 0 con un soberbio derechazo, eso fue un baldazo de agua fría para la visita. Tras el segundo San Antonio controló el encuentro y tuvo varias chances de aumentar diferencias.

La síntesis:

S. ANTONIO 2 - LA MERCED 0

M. Pegini (7) - E. Suárez (5)

F. Girón (5) - C. Villanueva (6)

L. Velázquez (5) - F. Bermel (5)

N. Esquiú (5) - N. Pistán (5)

F. Rojas (6) - L. Villanueva (6)

F. Aguierre (4) - C. Fonseca (6)

M. Campos (6) - J. Bordón (5)

E. Cáceres (6) - F. Serapio (6)

L. Silveira (6) - J. Bautista (6)

P. De Pauli (6) - J. Limache (5)

M. Vicedo (8) - A. Choque (6)

DT: M. Martos - DT: A. Serapio

Goles: PT: 14’ M. Vicedo (SA). ST: 12’’ M. Vicedo (SA).

Cambios: PT 33’ M. Chiaraviglio (6) por F. Aguierre (SA). ST: 7’ D. Argañaraz por A. Choque (LM) y S. Liendro por J. Limache (LM), 30’ M. Navarro por P. De Pauli (SA) y 43’ M. Haro por E. Cáceres (SA).

Jornada: 2ª Fecha

Estadio: Martearena

Árbitro: Ramón Segovia (6)