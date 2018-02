Racing, sin Centurión, cierra el domingo buscando su recuperación

Racing buscará triunfo que le permita recuperarse en la Superliga cuando reciba a un entonado Huracán, a partir de las 21.30, en el estadio Presidente Perón, será controlado por el árbitro Jorge Baliño e irá televisado en directo por la señal deportiva de cable TNT Sports.

El conjunto de Avellaneda viene de perder en su visita a Unión en Santa Fe por 2 a 1 y el entrenador Eduardo Coudet decidió dejar fuera del equipo titular al mediocampista Ricardo Centurión, uno de los refuerzos de esta temporada.

El técnico reveló que quizás se apresuró en incluirlo en el partido anterior ya que el jugador se había sumado unos días antes al plantel luego de un verano tambaleante en cuanto a su futuro.

Además, el propio Centurión dijo que prefería salir del once inicial para dejarle el lugar a otro "que esté mejor", por lo cual Coudet definió que el mediocampista ocupe un lugar en el banco de suplentes y que Neri Cardozo tenga su debut oficial desde el minuto cero.

Huracán viene de vencer como local a River por 1 a 0 y el entrenador Gustavo Alfaro reveló en la semana que si no había ningún lesionado colocaría al mismo equipo que le ganó al elenco de Núñez.

Por esta razón se estima que el técnico pondrá en cancha a los once que empezaron disputando el encuentro el pasado domingo en el Tomás Adolfo Ducó.

Los equipos

Racing: Juan Musso; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Alejandro Donatti, Alexis Soto; Nery Domínguez; Federico Zaracho, Diego González, Neri Cardozo; Lisandro López y Lautaro Martínez. DT: Eduardo Coudet.

Huracán: Marcos Díaz; Cristian Chimino, Saúl Salcedo, Martín Nervo, Lucas Villalba; Ignacio Pussetto, Adrián Calello, Israel Damonte, Ricardo Noir; Patricio Toranzo y Norberto Briasco. DT: Gustavo Alfaro.

Estadio: Presidente Perón (Racing) - Árbitro: Jorge Baliño - Hora de inicio: 21.30 - TV: TNT Sports .