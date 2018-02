Central Norte sigue de copas 

Nada para discutir. Central Norte se quedó merecidamente con la serie y la clasificación la siguiente fase de la Copa Argentina, tras vencer ayer a Pellegrini por 2 a 0, en el partido revancha que se jugó en el estadio Dr. Luis Güemes.

El cuervo ratificó la supremacía que mostró en el primer choque ante el adoquinero, que finalizó con el mismo resultado, con lo cual Central ganó con un global de 4 a 0.

Como era de esperar, luego de la frustración por no ascender al Federal A en diciembre pasado, el público azabache no respondió en forma masiva y menos de mil personas asistieron al partido. A esto hay que agregarle que en principio se iba a jugar solo con socios, aunque luego se habilitó una boletería general. Iguel, la convocatoria fue escasa.

En los primeros minutos del partido, ambos equipos estuvieron algo erráticos para generar, pero Central Norte creció de a poco y la figura de Fausto Apaza, quien tomó protagonismo y marcó diferencias. El volante fue lo más gravitante del azabache, construyó en ofensiva y se lanzó al ataque cada vez que pudo. Un verdadero dolor de cabeza para la defensa de Pellegrini.

Con mayor claridad de juego, Central abrió el marcador con un golazo. A los 23’ Benjamín Jurado desbordó y lanzó el centro, Apaza en velocidad le pegó en el aire y la clavó sobre el palo derecho del arquero Pablo Ramos.

Pellegrini, con más ganas que juego, se las ingenió para incomodar al local y Alvaro Ramadán, sin marcas, dejó pasar la oportunidad al rematar desviado (PT: 26’). Increíble lo que se perdió.

Los dueños de casa continuaron dominando el partido y buscando ampliar la ventaja, generaron chance pero fallaron en la puntada final.

En el complemento, el tramite del partido no cambió, el equipo de Ramón Apaza continuó dominando y logró ampliar la diferencia a los 10’, cuando Matías Encina, tras un buen despliegue, tocó para Fausto Apaza, quien no tuvo más que tocar la pelota para que ingresara al fondo de la red.

Central Norte dominó, se lució y se quedó con la merecida clasificación a la siguiente fase. Ahora espera por el ganador del duelo entre San Martín de Formosa y Sol de América, que juegan hoy a las 17.



El resultado:

C. NORTE 2 PELLEGRINI 0

M. Maino (5) P. Ramos (5)

N. Ayejes (6) A. Solá (5)

C. Cortéz (6) A. Carabajal (5)

T. Armella (6) C. Gutiérrez (5)

B. Jurado (6) A. Rueda (5)

F. Apaza (8) M. Vilca (6)

F. Zamarian (5) A. Ramadán (5)

M. Encina (6) L. Ramos (5)

M. Ceballos (5) G. Ramos (4)

F. Peinado (5) F. Aguirre (5)

E. Vargas (6) E. Torres (5)

DT: R. Apaza DT: F. Acuña

Goles, PT: 23’ Fausto Apaza (CN). ST: 10’ Apaza (CN).

Cambios, DT: inicio, J. López por Aguirre (P), 13’ A. Aguirre por G. Ramos (P), 17’ N. Char por Peinado (CN), 22’ C. Ramos por L. Ramos (P), 23’ G. Arellano por Ceballos (CN) y 27’ A. Paz por Apaza (CN).

Jornada: Partido de vuelta

Estadio: Dr. Luis Güemes

Árbitro: Javier Bustelo (7)