"El mago debe mantener su misterio, pero no encerrarse"

Vestido de negro, con su capa violeta, la varita y una elegante galera, el mago Gumier desplegó su misterio en la redacción de El Tribuno.

Gumier es uno de los magos más jóvenes de Salta, y en diálogo con este medio aclara que hace solo cinco años que se dedica a esta profesión."Junto con Sammy y Rodolfo Aredes somos los únicos que podemos vivir de este trabajo", aseguró Marcelo Fernández.

Padre de seis hijos de entre 13 y 23 años, junto a su esposa, guían a su prole por el camino de las artes. Su pareja es artista plástica, una de sus hijas es la primera maga de escenario de Salta y otro de sus hijos es fotógrafo artístico.

Desde los 18 años se dedica al teatro. Fue artista y estudió sonido en Tucumán. Pero el ingreso a la magia lo hizo de la mano de Ángela Tejerina de la Tiendita Mágica. "Fui a ver su espectáculo y me encantó el mundo que la familia de Ángela tiene junto a su familia, haciendo reír a los niños", expresó Gumier.

Marcelo comenzó a participar en la Tiendita Mágica como titiritero hasta que un día Ángela le acercó unas fotocopias de un libro de magia, los empezó a practicar y nunca más pudo dejar el mundo del misterio.

Gumier se dedicaba a ser telonero, y de a poco fue entrando en el mundo mágico. Lejos estaban el pensar en algún momento conocer a Sammy el mago o a Eduardo Subirana "Piuman". Durante dos años armó su espectáculo, comenzó a presentarse en las escuelas y pudo presentar su trabajo completo en la sala de Alvarado 147.

"Un día me animé, busqué la dirección de Piuman y me presenté con tarjeta en mano. Se la dejé. Un día me llamaron. No lo podría creer. Me recibió en su estudio. En la mesa había unas porciones de pasta frola, maicenitas y una gaseosa", contó Gumier describiendo el escenario donde conoció a uno de sus ídolos y maestro.

Durante aquella conversación, Gumier recuerda que Piuman le preguntó qué era lo que quería. "Yo no quería saber más trucos, solo quería saber cómo vive un mago", contó.

El maestro Piuman tiene 78 años y comenzó con la práctica de la magia a los 18 y fue quien le enseñó a Gumier a poder sobrevivir de esta practica.

Por aquellas épocas, para mantener a su familia, Marcelo Fernández trabajaba en un obra social, y de a poco fue ganando experiencia, sumando contrataciones y terminó siendo consumido por el mundo de la magia.

Gumier pasó sus días sumergido en la biblioteca de su maestra, aprendiendo. "Hace algunos meses visité una escuela de magos en Bolivia. Allí hay una frase que se enseña a los magos aprendices: "Si el truco está en internet no es magia". Y es así", analizó Gumier.

Este mago advierte que la magia del mago es justamente el misterio. Si un truco está en internet pierde la magia. "Si uno quiere tener un secreto no lo publica en las redes sociales. Entonces si queremos mantener le misterio de la magia, no se puede sacar a la luz los secretos de los trucos", explica. Pero advierte que ese don puede ser también una maldición.

Promover la magia

"Los magos son más de los que uno piensa", expresó Gumier.

El mago expresó que hay muchas personas que se dedican al juego mágico pero no en forma profesional. Aprender trucos y los hacen en el grupo familiar o los amigos. "Existen funcionarios o empresarios que conozco que también son magos", agregó.

Gumier tiene registrada la existencia de 50 magos, pero solo tres incluido él, son los que viven de la profesión. Otros practican la magia pero no han logrado todavía sobrevivir de los trucos y la varita.

El pasado miércoles, los magos recordaron a su patrono -San Juan Bosco, y realizaron una misa en la capilla de María Auxiliadora. Durante este encuentro se recordó a los magos ya fallecidos y se pidió por la promoción de esta profesión. Gumier, haciendo una autocrítica, advierte que los magos fallan en la promoción de esta profesión. "El mantener el misterio no implica cerrarse. Porque quedamos solo nosotros en un círculo donde nadie entra y conoce este mundo", analizó.

Marcelo Fernández destacó que el propósito de este año es promover la promoción de esta profesión a través de cursos y espacios educativos. Uno de los objetivos más grandes es fundar una escuela de magia, donde se promueva la formación profesional de esta carrera.

Gumier considera que un mago profesional requiere de una formación no menor a tres años. A lo que se suma la práctica y el armado del espectáculo, el movimiento en el escenario y el conocimiento de los espectadores y lo que esperan.

Payasos no magos

Analizando el trabajo de los payasos, Gumier destacó que en la actualidad existen una gran oferta de payasos jóvenes que para hacer un poco más atractivo su show incursionan en la magia. "Ellos hacen magia pero su espectáculo no es de magia", afirmó.

Mezclando humor con trucos y un disfraz, aquellos que incursionan en los show de payasos, no advierten que tremenda presentación requiere mucho más que un traje colorido y una nariz colorada. "Hay payasos que se burlan de los niños o de los invitados adultos a una fiesta para ser graciosos y eso no es humor", expresó.

Marcelo Fernández no dudó en recordar el laborioso trabajo de Batuke, uno de los más antiguos payasos salteños que no necesitaba de la burla para mantener encantado a su público. "Hay decadencia y falta de formación en los payasos. Si me gusta ser payaso, o la magia o lo que sea, primero debo respetar el oficio y la profesión. Entonces no pueden andar siendo magos y descubriendo trucos y rompiendo ilusiones infantiles", analizó.