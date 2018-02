Juventud no debe distraerse en su debut ante Guaraní en el Martearena

Juventud Antoniana tiene prohibido distraerse y desenfocarse. Y es la misión de los futbolistas que hoy componen el actual plantel, y que tienen el enorme desafío de enderezar la mano torcida que los dejó complicados en el primer semestre del campeonato, que los problemas extrafutbolísticos y la rencilla de los barras, que pudo haberlos dejado con las manos vacías en la Copa Argentina, no los afecte de cara a una extensa, larga, intensa y tediosa aventura que comenzarán a desandar desde hoy: la poco grata fase reválida del torneo Federal A, esa que muchos quisieron esquivar y que solo la mitad logró, pero que en definitiva implicará un camino alternativo, mucho más largo por cierto, para intentar arañar la segunda plaza de ascenso al certamen de la B Nacional.

El santo arranca hoy el largo desafío de la ronda de perdedores en la que sabe que no puede fallar ante cinco rivales conocidos a los que enfrentará en dos ruedas y a diez fechas. El elenco de Lerma y San Luis sabe que está obligado a finalizar el plomizo hexagonal en la primera ubicación para poder meterse en la zona de play offs por un posible ascenso.

Los dirigidos por Gustavo Módica recibirán esta tarde a Guaraní Antonio Franco, a las 17, en el Martearena, por la primera fecha, encuentro que contará con el arbitraje del santiagueño Rodrigo Rivero y que contará con la particularidad de que no serán habilitadas las tribunas populares, y solo se recibirá público en las preferenciales y plateas, de acuerdo a la medida -controvertida y discutida- adoptada en la semana previa por la comisión directiva tras los escandalosos hechos de violencia de sus barras en Tucumán el pasado domingo, en el partido ante San Jorge por Copa Argentina.

Pero más allá de las “pálidas” no directamente inherentes al terreno de juego, Juventud arranca el 2018 con buenos augurios tras eliminar a Gimnasia de la Copa y luego de ir venciendo a San Jorge en el global de la segunda fase copera (el segundo tiempo se reanudará a puertas cerradas el 14 de febrero). Y hoy espera ratificarlo.



las formaciones

JUVENTUD GUARANÍ A.F.

D. Pave M. Gola

A. Bellone F. Domínguez

J.P. Antunes P. Bárzola

J.P. Cárdenas De Olivera

G. Menéndez E. Kopp

J. Marín L. Cañete

J. Iturrieta L. Fioravanti

L. Acosta C. Fileppi

C. More A. Almirón

G. Ibáñez M. Gómez

L. Zárate D. Caballero

DT: G. Módica DT: M. Salinas

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Rodrigo Rivero (Santiago del Estero)

Hora de inicio: 17

-----

El programa

Fase reválida - Zona D

Primera fecha

Ayer

San Jorge 2 - Sportivo Patria 3

Claudio Vega, Hugo Cortés (e/ c) - Hugo Troche, Nelson González y Juan Casado

Hoy

Mandiyú vs. Altos Hornos Zapla

Árbitro: Guillermo González (Resistencia)

Estadio: Huracán (Ctes.)

Hora: 17

Juventud vs. Guaraní Antonio Franco

Árbitro Rodrigo Rivero (SdE)

Estadio: Martearena

Hora: 17