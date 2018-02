Buen triunfo de Villa Beba en Tucumán

Villa Beba logró un importante triunfo en Tucumán. Por la segunda fecha en la zona 8 del Federal C, los de Rosario de la Frontera vencieron a Deportivo Graneros por 3 a 2, como visitante, recuperándose así de un mal arranque en el campeonato.

Villa Beba supo aprovechar al máximo el contragolpe y su efectividad, mientras que su arquero Jonathan Bado Paz fue una de las figuras.

El duelo adelantado en la vecina provincia comenzó con un tanto del defensor Ramiro Rodríguez, Villa Beba empató con un gol de Ariel Farfán y dio vuelta el partido con otro de Aldo Suárez. El conjunto salteño marcó el tercero por intermedio de Franco Romero y Ernesto Rojas marcó el descuento para los tucumanos, a diez minutos del final del partido.

Con esta victoria, Villa Beba ganó sus primeros tres puntos y en la próxima jornada recibirá a Jorge Newbery, otro de los representantes tucumanos.

Por otra parte, Unión Ferroviarios de Pichanal recibió su segundo cachetazo en el torneo y cayó en Jujuy frente a El Constructor por 1 a 0, por la segunda fecha de la zona 2.

Jonathan Casasola fue el autor del único gol de la jornada, mientras que Emiliano Paz, arquero del equipo local, se convirtió en la figura del partido al intervenir en tres ocasiones y negarle al equipo salteño la igualdad.

Fue un tiempo para cada equipo, en la primera parte El Constructor no supo aprovechar las situaciones y debió conformarse con el único tanto de Casasola. Ferroviarios se atrincheró atrás y apostó al error del rival, pero no estuvo fino en los últimos metros.

Este partido se disputó en Fraile Pintado ya que El Constructor no tiene estadio.

Por último, en Perico, 135 Viviendas cosechó un punto valioso en el estadio Plinio Zabala, al igualar con Pampa Blanca 0 a 0, en el partido que abrió la segunda fecha de la Zona 4 del Federal C.

El equipo de General Güemes, dirigido por Marcelo Peñaloza, sumó su primera unidad en el torneo luego de perder contra Monterrico en la primera jornada.