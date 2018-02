Con pinceles y color, los chicos se preparan para el carnaval

María Belén Zannier

Los días 5 y 7 de febrero se dictará el taller de arte denominado “Pequeño carnaval carioca”, donde los más chicos podrán desplegar toda su imaginación para disfrutar del carnaval y divertirse a lo grande. El taller se desarrollará de 17 a 19 en el Centro Cultural América (Mitre 23) y está destinado para niños de 5 años en adelante que deseen pasar unas tardes diferentes.

La creación de máscaras, antifaces, collares, gorros, pulseras y demás será el eje de este espacio lúdico en el cual los niños tendrán la posibilidad de explorar su lado creativo. “Serán dos encuentros para pequeños artistas. Habrá música, cosas dulces y mucho color. La idea es que los chicos armen su propio cotillón para disfrutar del carnaval. Se emplearán varias técnicas y materiales, como cartulinas, plasticolas de colores, papel creppé, lentejuelas, etc. para que ellos creen sus diseños”, señaló a El Tribuno Fernanda González, licenciada en Arte e impulsora de la educación artística de los niños.

Cada clase tiene un costo de $200 e incluye todos los materiales y un pequeño refrigerio para los niños. La propuesta se lleva adelante en el marco del ciclo “Cultura entre todos” y cuenta con el auspicio del taller de arte La Nave Cromática.

“El objetivo es motivar a los chicos a crear, imaginar y aprender del mundo del arte y su historia. El arte tiene un papel vital en la educación. La educación artística es la única disciplina que se concentra en el desarrollo de las experiencias sensoriales”, detalló la docente.

En esa misma línea, se utilizan diferentes técnicas, materiales y dimensiones para que el niño pueda expresarse libremente. “Se trata de desarrollar do en el niño las inteligencias múltiples y su capacidad creativa”.

González integra el área de Educación del Museo de Bellas Artes de Salta y, además, está al frente del proyecto La Nave Cromática, que sdesarrollará un taller anual desde abri, también en el Centro Cultural América. “Siempre digo que no enseño, aprendo de los niños y ellos aprenden de mí. Los niños deben poder volcar sus conocimientos y emociones en esta linda disciplina, donde no hay ataduras ni estereotipos y pueden ser ellos mismos. Ellos aprenden jugando y usando todos los sentidos. Escuchando música mientras pintamos con las manos, con los pies, cerrando los ojos, al revés o en grupo. Visitamos muestras y museos y realizamos actividades con otros talleres de arte”, explicó Fernanda. Las clases de este taller anual se dictarán los sábados de 11 a 12.30 y de 15 a 16:30, con materiales y merienda incluidos.

¿Quién es?

Fernanda González se dedicó al arte desde pequeña, atraída por todas las posibilidades que este fascinante mundo le ofrecía. luego estudió en la escuela de arte Tomás Cabrera y realizó la licenciatura en Artes Visuales en la Universidad Nacional de Tucumán.

Desde hace 5 años se desempeña en el Museo de Bellas Artes, en el área de Educación. “Empezar a trabajar con los niños en el Museo me motivó a generar un espacio para enseñar jugando lo que voy aprendiendo”, finalizó.