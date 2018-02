"Hicieron operativos como si buscaran a Pablo Escobar"

El 24 de enero, por disposición del juez Sebastián Fucho, se realizaron allanamientos en simultáneo en dos inmuebles donde viven colombianos en San José de Metán, en el marco de una investigación por la presunta venta de drogas. En los operativos encabezados por personal de Drogas Peligrosas, con el apoyo de distintas divisiones, no se hallaron estupefacientes. Pero el juez dijo que secuestraron elementos de importancia y continuará la investigación.

Tres de los colombianos que son investigados accedieron a una entrevista con El Tribuno. Negaron estar relacionados con la venta de drogas, dijeron que se dedican a la venta de muebles, aclararon que no tienen antecedentes y que se sienten discriminados.

Se trata de Danny Jossa, de 25 años, oriundo de San Juan de Pasto, Colombia. El joven llegó a Metán hace cuatro meses y fue demorado durante los procedimientos cuando se encontraba en el hospital del Carmen; Johan Rosero, de 28 años, de la misma localidad de ese país, está desde hace dos años en el sur provincial con su esposa y su hijo de cinco años y José Arnulfo Coy Gómez, de 43 años, es de Cali y está desde hace casi dos años.

"Queremos limpiar nuestra imagen porque no somos narcotraficantes, no vendemos drogas. Somos personas honestas y trabajadoras. Eso le queremos aclarar a toda la comunidad de Metán", dijo Rosero. Destacaron que se dedican a vender muebles como roperos, cómodas, alacenas, mesas y marcos de espejos entre otros.

"Queremos hablar en nombre de la empresa Crédito Su Casa, que es la que fabrica los muebles en Salta capital, que nosotros distribuimos en Metán, El Galpón y Río Piedras, porque todo esto afectó nuestra imagen y las ventas. Mucha gente de la zona nos conoce y saben quiénes somos", dijo Rosero. Según dijeron, uno de los allanamientos fue en la calle General Gemes al 500, donde está el depósito de muebles. "Estamos indignados porque los policías nos trataron como si fuéramos delincuentes", dijo el extranjero.

"Colombiano no es sinónimos de narco"

"Después de los allanamientos salí a la calle y me gritaron narco y eso duele, te afecta, porque nosotros trabajamos legalmente para una empresa, somos gente honesta. Ser colombiano no es sinónimo de narcotraficante. Esto es una discriminación. Nos estamos asesorando legalmente para hacer planteos formales por esta injusticia".

Por su parte, Coy Gómez estaba llegando al depósito de calle Gemes, donde reside con su familia, cuando se desarrollaba el operativo. "Me esposaron como si fuera un delincuente, sin motivos, hasta que terminaron el operativo. No encontraron drogas porque no estamos en eso. Nos ganamos la vida honestamente", remarcó.

"Me incautaron el celular y el sonido que tenía con un parlante. No tiene sentido lo que hicieron y encima los policías dañaron muebles y quebraron unos vidrios de alacenas. Estaba lleno de efectivos como si buscaran a Pablo Escobar", indicó Coy Gómez, al hacer referencia a Pablo Emilio Escobar Gaviria, un reconocido narcotraficante y político colombiano, fundador del Cartel de Medellín.

Por otro lado, Jossa, dijo que estaba en el hospital Del Carmen de Metán cuando lo demoraron el día de los operativos en simultáneo. "Estaba esperando mi turno para unos estudios y como un delincuente me sacaron de los brazos, me esposaron y me metieron por la fuerza a un vehículo. Creí que me iban a matar, me asusté mucho porque eran civiles y hasta pensé que me iban a secuestrar", relató.

"Me metieron al carro (vehículo) y me hicieron dar vueltas por la ciudad. Me preguntaban si yo vendía drogas, no entendía nada porque soy una persona honesta que llegué hace poco a trabajar a Metán en la venta de muebles", indicó Jossa. Me llevaron a los lugares de los allanamientos pero no encontraron nada. Estuve demorado cinco o seis horas injustamente. Yo también me dedico a la música y me causaron un mal tremendo porque dañaron mi imagen", concluyó.

Los tres colombianos dijeron que no tienen antecedentes penales y destacaron que luego de los procedimientos fueron a la Ciudad Judicial y se pusieron a disposición de la Justicia. También negaron dedicarse a la usura, prestar dinero con intereses.

Investigación, allanamientos y pruebas en Metán

El juez de Menores, en feria, Sebastián Fucho fue quien ordenó los allanamientos.

El 24 de enero pasado, el juez de Menores, en feria, de Metán, Sebastián Fucho, ordenó la realización de dos allanamientos en simultáneo en esa localidad, en el marco de la investigación de ciudadanos colombianos presuntamente relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Según pudo saberse las pesquisas se iniciaron con la detención de dos menores, quienes manifestaron que unos extranjeros de esa nacionalidad, que residen en San José de Metán, les habían vendido marihuana. Incluso dieron los domicilios y especificaron que se dedicaban a la venta de muebles que transportan en carritos.

Con esos detalles, efectivos de la división Drogas Peligrosas de Metán, con el apoyo de personal de la Brigada de Investigaciones, de la Comisaría 30 y de Infantería, allanaron de manera simultánea, dos inmuebles ubicados en la calle General Güemes al 500 y en la calle Belgrano al 800, ambos, en la zona este de la localidad del sur provincial.

“Se ordenó el allanamiento de dos domicilios de ciudadanos colombianos en busca de estupefacientes, en el marco de una investigación que se viene desarrollando”, dijo el juez Fucho a El Tribuno.

Confirmó que no se encontraron drogas durante los procedimientos, pero destacó que: “Se secuestraron teléfonos celulares y otros elementos que van a aportar información de interés para la causa, se demoró a un joven, mayor de edad, que está mencionado en el expediente, fue identificado y luego recuperó la libertad”. Por otra parte, la empresa a la que ellos dicen pertenecer no tendría un sustento legal ni estaría registrada formalmente, por el momento es materia de investigación.

Las pesquisas continúan

La tranquilidad en la zona este de la ciudad, fue alterada por los allanamientos en simultáneo que se desarrollaron por varias horas. Los vecinos salieron alarmados de sus casas por el gran movimiento policial y el corte del tránsito en las calles. Pese a que no se hallaron drogas, las pesquisas en torno a algunos de los ciudadanos colombianos que residen en San José de Metán, continúan.

Incluso se sospecha que la droga que los menores dijeron que comercializan los extranjeros podría estar oculta en un monte de la zona. Pero los tres colombianos entrevistados por este medio también negaron esa situación.

“No puedo brindar mayores detalles de la causa, pero si les puedo confirmar que la investigación continúa y que la información que hemos obtenido en los allanamientos es fundamental para avanzar en ese sentido”, dijo el juez Fucho.

.