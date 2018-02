Argentina XV no pudo ante Estados Unidos

En su primera presentación en la tercera edición de la Americas Rugby Championship, Argentina XV perdió frente a Estados Unidos por 17 a 10 en el Stub Hub Center de Los Ángeles. El salteño Diego Fortuny debutó a diez minutos del final y tuvo una actuación aceptable, justo en el momento en que el combinado nacional intentaba achicar el marcador.

La primera etapa fue muy pareja con un empate 3-3 que permaneció hasta los instantes finales, cuando el seleccionado nacional aprovechó su mejor performance en el scrum y en una formación a 5 metros del ingoal, se levantó Santiago Montagner que apoyó el único try de esta etapa. Argentina se fue al descanso ganando 10-3.

En la segunda mitad, el equipo nacional marcó un segundo try que fue luego anulado y a partir de allí sufrió el acoso del local que logró su conquista y pasó al frente 11-10. Dos penales de Hooley lo alejaron en el marcador y dejaron el 17-10 que se mantuvo hasta el final.

En el minuto 70’, el técnico Felipe Contempomi mandó al campo de juego al hooker de Universitario (Gaspar Baldunciel), a quien se lo observó con mucha actitud, buscando romper la barrera estadounidense que se replegaba atrás, esperando que se consuma el partido.

Argentina XV formó inicialmente con Francisco Ferronato, Gaspar Baldunciel, Benjamín Espinal, Jerónimo Ureta, Ignacio Larrague, Rodrigo Bruni, Lautaro Bavaro (C), 8-Santiago Montagner, Luca Magnasco, Juan Cruz González, Rodrigo Etchart, Juan Cappiello, Juan Cruz Mallía, Germán Schulz y Gastón Arias.

Además de Fortuny, ingresaron Tomás Granella, Javier Díaz, Santiago Medrano, Francisco Gorrisen, Santiago Portillo y Tomás Malanos.

Los dirigidos por Gary Gold formaron con: Titi Lamositele, Joe Taufete’e, Dino Waldren, Nate Brakeley, Nick Civetta, Hanco Germishuys, Tony Lamborn, Cam Dolan, Nate Augspurger, Will Magie, Ryan Matyas, Bryce Campbell, Marcel Brache, Blaine Scully (C), 15- Mike Te’o.

En el partido restante de esta primera fecha, Brasil logró vencer como visitante a Chile por 16 a 14, siendo este su primer triunfo en la historia en suelo trasandino.

Lo que viene

El próximo sábado, Argentina XV recibirá a Chile por la segunda fecha del Americas Rugby Championship, en el estadio Agustín Pichot de la ciudad de Ushuaia.

Después, el combinado nacional será visitante de Uruguay en la tercera fecha, mientras que en la cuarta recibirá a Canadá muy cerca de nuestra provincia, ya que el duelo será en el estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy.

Argentina XV cerrará su participación ante Brasil, en tierras cariocas, el primer fin de semana de marzo. El plantel cuenta con 36 jugadores, por lo que seguramente habrá rotación.