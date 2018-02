“La muerte de los cóndores, un daño a la cultura andina”

Para Katia Gibaja, especialista en cultura andina, no pasó desapercibida la muerte de 34 cóndores en Mendoza, días atrás. La titular de la Academia de Quechua Qollasuyo y de la Fundación Ecos de la Patria Grande habló sobre este llamativo hecho.

¿Qué puede decir de la muerte de cóndores en Mendoza?

Después de conocer la noticia de la muerte de tantos cóndores que estaban allí juntos, algunos casi quemados para hacer desaparecer las huellas de estas muertes, junto al puma Uturunku, el cordero y otros animales, solo se piensa en cuánto se dañó a nuestra cultura andina en pleno siglo XXI.

Para la comunidad andina el cóndor es el símbolo de la libertad de los pueblos , la libertad del ser humano; el puma es el símbolo de la fuerza en la cosmovisión andina y el cordero de Dios unidos en estas muertes injustas, donde nuestro medio ambiente otra vez se ve alterado.

Es central la figura del cóndor en la cultura andina...

En las comunidades andinas la observación de los cóndores en pleno vuelo nos ayuda a predecir los climas. Cuando bajan de la Puna a los valles, por ejemplo, nos van anticipando las próximas lluvias. Con su desaparición se mueren esos indicadores importantes para la cultura.

El cóndor además es el representante de nuestra tierra en el Hanan Pacha o Mundo Cósmico y Universal.

¿Ocurrió un hecho similar?

Observar este nefasto acontecimiento ocurrido en Mendoza me está trayendo a la memoria algo que a lo mejor es necesario recordar y compartir porque no se estudia en las currículas educativas. Hablo de la conquista del Perú con veneno, noticia que surge en 1998 cuando se presenta bibliografía donde se comprueba científicamente eso aquella tarde del 15 de noviembre de 1532 con la llegada desde Cajamarca de Francisco Pizarro con 177 españoles, 60 a caballo, y el resto a pie. Ellos bajan vino envenenado y reparten al pueblo y en la mirada atónita del inca caían muertos frente a sus ojos. Este acontecimiento no se estudia y la posterior captura del inca. Lo que sí todos conocen es lo que piden por rescate del inca, llenar una de las habitaciones de oro y dos de plata hasta donde alcanzaba su mano poniéndose de pie. El pueblo respondió, pero igual mataron al inca Atawallpa.

¿Por qué se sabe poco de eso?

Es imperativo conocer los nuevos documentos para terminar con el silencio de 500 años. Estos documentos que dejan de manifiesto el fraudulento momento de la conquista del Perú nos demuestra con nombres y fechas cartas que fueron escondidas. Como la inquietante denuncia del conquistador Francisco de Chaves a su majestad el rey Carlos V (Cajamarca - 5 de agosto de 1533). En esta pone de manifiesto la conquista del Tawantisuyo o cuatro regiones del incario, actual Ecuador, Colombia, Perú, Bolivia Chile y Argentina.

Hay numerosa bibliografía que se puede consultar sobre este tema como los documentos Miccinelli de Italia o la inquietante denuncia del conquistador Francisco de Chaves.

