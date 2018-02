“Mi repertorio cubrió una franja donde jamás incursionó la cumbia”

¡Qué tendrá ese petiso! Se preguntaron muchos...y la verdad que ese petiso vislumbró realidades asombrosas dentro de la música popular. Cuando se menciona el nombre de Luis Ricardo Aguirre nada dice con respecto al mundo de la música tropical, pero el enfoque brinda un giro cuando pronunciamos Ricky Maravilla, el legendario de un género musical que alegra la vida en cada rincón del territorio nacional.

Con más de tres décadas en los escenarios más importantes de Latinoamérica, este cantante salteño continúa más vigente que nunca. Hace unos días estuvo de visita por la capital salteña y atendió gentilmente a diario El Tribuno.

¿Volviste al primer amor?

Es increíble, después de 30 años, se reeditaron mis primeros éxitos, de la mano de la compañía discográfica Leader Music. Los números son asombrosos en las redes sociales, mis canciones, que se los puede ver con dibujitos animados, lograron millones de reproducciones en Youtube. Marchan en los primeros puestos en Latinoamérica. Se encuentran temas como: El gallo y la pata, La jirada y el monito, El pavo y la pava, El pingüino, La gaita pajarona, entre otros. También ya se confirmó que las canciones se van a editar en inglés, portuggués y árabe.

¿Qué significó el tema Que tendrá el petiso?

Le dio un aporte importante a mi carrera artística, además de abrir una gran puerta de trabajo para muchas personas, porque alrededor de Ricky Maravilla se generaba una asombrosa puesta en escena. Es un tema que se asemeja a mi figura y eso impacto fuerte en la gente.

¿Te considerás un revolucionario de la música tropical?

En cierta manera si, cuando me inicié en éste género estaba destinada para la clase media para abajo. Mi repertorio penetró en todas las clases sociales, cubrí una franja donde jamás incursionó la cumbia. Fuí el primero en participar de los programas de Susana Giménez, Mirtha Legrad y Marcelo Tinelli.

¿Y la caída en el programa de Mirtha?

Fue todo preparado, jamás un cumbiero estuvo en el espacio de Legrand, y lo hice para llamar la atención y romper el hielo. En definitiva, no me salió nada mal esa idea. Hubo un antes y un después luego de aquel recordado programa. Los canales más importantes de Buenos Aires querían la presencia de Ricky Maravilla. Hasta me salieron numerosos viajes al exterior. Recuerdo que me llevó el ex boxeador panameño Roberto ‘Mano de Piedra’ Durán para realizar una gira por Estados Unidos. También estuvimos en las ciudades australianas de: Sidney, Melbourne y Canberra.

¿Venís de una familia humilde?

Perdí a mi padre cuando solo tenía dos años de edad, tengo tres hermanas: María Estela, Carmen Rosa y María del Carmen. Cuando era niño le prometí a mi madre estudiar ingeniería, porque quería sacarla de la pobreza. Ella era ama de llaves en casas de familias. Yo me crié en Villa Cristina. Recuerdo que mi vieja en alguna época trabajó para una familia de San Agustín, y eso me permitió a aprender todos los quehaceres del campo. Después empecé a trabajar como mensajero en el correo. Finalmente, con mi familia decidimos radicarnos en Buenos Aires.

¿Cuándo empezaste con la música?

En Buenos Aires, mis primeras incursiones fueron en el folclore; luego formé un grupo de melódico, y hasta formamos una banda de rock and roll. Después de unos años surgimos con la agrupación Maravilla Tropical, donde yo era el cantante, hacíamos un variado repertorio pero predominaba la música alegre y bailable. En ese período compartí con grandes maestros del tango, como Alberto Castillo, Juan D’Arienzo, Osvaldo Pugliese, Argentino Ledesma, entre otros.

¿Y cuándo te iniciaste como solista?

Un día me hablaron Oscar Anderle (promotor de Sandro) y Hugo Piombi (productor discográfico) y me ofrecieron grabar como solista los temas infantiles de los animalese, ritmos tropicales. Ahí empezó mi hostoria artística. También me ayudó mucho el salteño Beto Farfán, que también me llevó a los estudios de grabación. La provincia de Córdoba fue la primera en explotar con mi música y luego se expandió a todo el país.

¿El sueño de ser político?

Por lo pronto solo quedó en un sueño, hay gente que todavía no piensa en su pueblo. Creo que tenemos que rondar en el mismo pensamiento para encarar un proyecto. Muchos me acomñaban...pero otros no.

¿La familia?

Se compone por mis hijos: Martín, Kike, y David; mis nietitos: Juampi, Pili y Marianita. También quiero destacar a mi compañera Taki, quien también se presente en mis espectáculos. Soy uin hombre feliz, no soy millonario pero vivo bien.