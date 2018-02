Urtubey le pidió a Moyano no escudarse en luchas sociales a la hora de "dar explicaciones"

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, manifestó hoy que el jefe del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, no debe “escudarse en grandes luchas sociales a la hora de dar explicaciones” ante la Justicia, al cuestionar la convocatoria a la marcha convocada por ese sindicato para el 22 de febrero próximo.

“No hay que escudarse en grandes luchas sociales a la hora de dar explicaciones", sostuvo hoy el mandatario salteño en diálogo con radio Mitre.

También criticó la fecha elegida para la protesta porque coincide con el sexto aniversario de la tragedia de Once, que se cobró la vida de 51 personas, al juzgar que se trata "de un desatino total en el marco de una decisión totalmente desatinada".

Finalmente, Urtubey negó hoy que la dirigencia sindical sea perseguida por el gobierno del presidente Mauricio Macri, como denuncian desde la CGT. "No creo que los sindicalistas estén siendo perseguidos", apuntó.