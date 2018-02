Los videos e imágenes más impactantes de las inundaciones en Santa Victoria Este

Cerca de 10.000 personas continuaban afectadas este domingo por el desborde del río Pilcomayo en Salta y las autoridades preveían que el caudal de agua no bajará al menos hasta el martes, por lo que la situación se agrava. Néstor Ruiz de los Llanos, director de Protección Civil de la provincia norteña, dijo en declaraciones al canal TN que "es un caudal muy grande de agua que está entrando desde Bolivia durante mucho tiempo así que no esperamos nosotros que durante las próximas 24 horas el río comience a ceder". "La preocupación es que el agua ingrese hasta Santa Victoria Este", precisó el funcionarios sobre la localidad ubicada unos 263 kilómetros al este de Tartagal por la Ruta Provincial 54 y unos 500 kilómetros al norte de la capital provincial. El río Pilcomayo alcanzó en la tarde del domingo su nuevo récord histórico de 7,28 metros de altitud, tras comenzar el día con 7,26 metros. El último desborde de este río se había registrado hace más de una década con 5,84 metros, lo que luego no volvió a ocurrir por las obras que se hicieron para contener el caudal.

A continuación, las fotos (Javier Corbalán) y videos (Federico Medaa) del drama que viven miles de salteños:

Las evacuaciones se mantienen y la gente sigue dejándolo todo para ir a un lugar más seguro:

Vista aérea de La Curvita, una de las zonas más afectadas

Pobladores de La Curvita salvan lo que pueden y se autoevacúan:

Vista aérea de Santa Victoria Este, con el río Pilcomayo a escasos metros