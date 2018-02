Iban a comprar un cadáver para "curarla"

Una mujer santiagueña denunció a una madre y su hija por "estafa y ejercicio ilegal de la medicina", tras ser engañada por ambas a las que pagó $80.000 a cambio de una extraña promesa: comprar un cadáver para traspasarle sus males y curarla.

"Querida, te han hecho un trabajo, pero podemos ayudarte. Hay que comprar un cadáver y viajar a Brasil para sacarte la macumba que tienes". El "diagnóstico" dejó helada a la mujer, enferma, depresiva, agobiada y ávida de una solución rápida.

En el prólogo de su historia, angustiada requirió colaboración por Facebook y llegó a una autoproclamada curandera espiritista, según publicó el diario El Liberal.

En la primera sesión, la curandera asistió a la paciente de unas verrugas que "desaparecieron" rápido. Luego, la curandera descubrió que la "cliente" sufría insuficiencia renal y le prometió una cura rápida. "Debes pagarme $22.000", le exigió, según la causa que dirige la fiscal Aída Farrán Serlé. La paciente pagó, pero pasó una semana y no mejoró. Durante 5 meses, ella pagó por múltiples curas, hasta que la curandera la derivó a su hija "socia", quien le prometió traspasar su enfermedad a un cadáver. En total, la víctima "gatilló" $80.000. No solo no se cura, su cuadro se agravó y debió retornar a la diálisis.