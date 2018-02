Argentino le dio un golpe de KO a Salta Basket en Junín

Otra derrota más y van... Salta Basket jugó mal anoche en Junín y perdió ante Argentino de esa ciudad por 76 a 67, en una nueva fecha de la Liga Nacional. Mañana, a las 20, despide su gira bonaerense ante Obras, en Capital Federal, con el único objetivo de rescatar al menos una victoria.

El conjunto dirigido por Ricardo De Cecco volvió a salir dormido desde el inicio del primer cuarto y durante ese tramo, Argentino fue más práctico, para llevarse el parcial 24 a 17.

En el segundo período del primer tiempo, las cosas no variaron para los infernales, porque Argentino volvió a dominar, pese a que no hubo muchos aciertos y el parcial fue 15 a 12 (39 a 29).

El único representativo provincial en la máxima categoría del básquet nacional intentó remontar en el complemento, pero no pudo lograrlo y apenas emparejó el juego en los dos últimos tramos.

En el tercer cuarto, Salta Basket pudo ganarlo 18 a 17, pero el resultado siguió bastante favorable para los locales, por 56 a 47.

Finalmente, en los diez minutos que restaron, tanto los salteños como el equipo de Junín tuvieron un partido interesante, con 20 puntos para cada lado y un final de 76 a 67 a favor de los locales.

El goleador de los infernales fue Alejandro Zilli con 19 unidades, seguido por Willie Thornton y Ricky Harris, con escasos 10 puntos para cada uno. Pablo Espinoza marcó 5 y Diego Gerbaudo, 3.

El mejor de los que no iniciaron el partido fue Diego Figueredo (11), el nuevo refuerzo, tras la baja de Pablo Bruno.

De Cecco deberá corregir a la vuelta de cara a cuatro encuentros fundamentales en el Delmi: el 12/2 ante Estudiantes de Concordia, el 14/2 con Instituto, el 18/2 vs. el poderoso San Lorenzo y el 28/2 frente a Regatas de Corrientes.