Eagles no dejó que los Patriots festejen de nuevo

Tom Brady estaba en la mira de los 120 millones espectadores estadounidenses, a punto de agigantar su leyenda en el fútbol americano con un nuevo Super Bowl en la mira. Pero los Philadelphia Eagles querían arruinarle la noche al mariscal de campo de los Patriots y le impusieron por 41-33 ante New England en el Super Bowl LII y así obtuvieron así el primer anillo del campeonato.

Parecía los Patriots se quedaban con una nueva remontada histórica como la del año pasado (revirtieron un 28-3 en contra frente a los Atlanta Falcons) al pasar al frente en el cuarto final tras ir perdiendo todo el encuentro. Pero el verde no perdió la calma, marcó e interceptó una jugada clave.

En la primera posesión de la noche en Minneapolis, Philadelphia llegó cerca de la línea de touch down de New England, pero se conformó con un gol de campo de Jake Elliott.

Los Patriots reaccionaron enseguida con un gol de campo de Stephen Gostkowski para igualar el encuentro, pero los Eagles sorprendieron a todos con un touchdown impresionante de Jeffery. Sin embargo, Philadelphia no pudo convertir el punto extra.

En el arranque del segundo cuarto, los Eagles estiraron aún más la ventaja con una corrida de LeGarrette Blount para el touchdown y el 15-3 parcial.

Pero los Patriots descontaron con su segundo gol de campo, desde 45 yardas, y White anotó un touchdown con una corrida en la que esquivó rivales y soportó embestidas sin caerse para el 15-12. New England no se pudo acercar más porque el pateador Gostkowski volvió a errar el punto extra.

Claro que lo mejor llegaría sobre el final del primer tiempo, cuando una corrida de Clement dejó a su equipo a metros nomás de la zona de touchdown. Y esa anotación llegó con una gran jugada preparada para que reciba la ovalada el mariscal de campo Nick Foles y celebrara.

El show del entretiempo

Justin Timberlake salió ante los más de 60.000 asistentes del US Bank Stadium, apenas se desarrolló el medio tiempo del juego entre los Philadelphia Eagles y los New England Patriots. Timberlake interpretó “Rock Your Body”, uno de sus temas más populares. Unos temas después, Justin Timberlake dijo que tenía una sorpresa para la ciudad de Minneapolis: un holograma del fallecido cantante Prince, junto al cual cantó en sincronía. La gente, en las redes sociales, estalló.

Pasó el show del entretiempo y llegaron tres touchdowns para que el partido se calentara. Primero fue el turno de los Patriots a través de Rob Gronkowski, luego los Eagles respondieron por intermedio de Clement y enseguida Brady asistió de nuevo con clase a Hogan para el 29-26. Nada estaba dicho.

Los Eagles se impusieron por 41-33 ante New England y consumaron el batacazo.