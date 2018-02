Gimnasia y Tiro, a media luz: igualó 0 a 0 con Sportivo Belgrano en San San Francisco

Buen punto desde el punto de vista matemático. Pero Gimnasia y Tiro se volvió con la sensación de haber podido hacer algo más en San Francisco, donde empató 0 a 0 con el siempre difícil Sportivo Belgrano, en un duelo que repartió protagonismos y chances en igual medida en cada arco.

Gimnasia supo pararse de entrada con un Pablo Motta en gran forma y fue él quien inició el ping pong de llegadas con un remate de larga distancia, luego de una gran recuperación en la mitad de la cancha. Pero dentro de un partido sin supremacías, el local también tuvo las suyas con un tiro libre de Muller que Leguiza desvió al córner. El contragolpe salió rápido, de los pies de Motta y un pase preciso de Fabio Giménez que Herrera no pudo resolver ante Portigliotti. Y así estaban. Iban y venían. Con un Motta enchufado, recuperando y distribuyendo. Era el motor de un equipo que en defensa mostró concentración plena, salvo por la escapa de Chávez y remate de Catube que desvió con lo justo Zuvinikar.

En el otro extremo, Toledo probó con una volea que pasó cerca del palo y luego Portigliotti le tapó un mano a mano increíble. Gimnasia se fue al descanso con las más claras del partido y buenas sensaciones. Pero el segundo tiempo se jugó entrecortado debido a problemas lumínicos del estadio, dos veces. El primer corte demoró el reinicio casi cuarenta minutos. Cuando vino la luz, el partido tuvo un ir venir incesante: Toledo se lo perdió frente al arco (mandó el balón muy por encima) y Ponce mandó un centro que cruzó todo el arco de Leguiza sin que nadie pudiera empujarla. Luego del segundo corte de luz, el local tuvo sus mejores chances, Nahuel Rodríguez no quiso ser menos y también remató muy alto y en la siguiente acción, una gran polémica: un claro penal que el árbitro no le dio al dueño de casa, luego de que Zuvinikar desviara con su antebrazo un remate del legendario Aróstegui. El partido se terminó diluyendo con un ida y vuelta permanente (y Medina expulsado), pero ya sin precisión ni puntería en los dos bandos.



La síntesis

Sp. Belgrano 0 Gimnasia 0

S. Portigliatti M. Leguiza

R. Chávez J. Herenú

J. Fernández G. Zuvinikar

N. Rodríguez J. Vilariño

F. Ponce J. Medina

M. Nieva N. López Macri

J. Mazzola R. Poclava

G. Tiverio P. Motta

D. Müller F. Giménez

R. Bareiro L. Herrera

F. Catube A. Toledo

DT: A. Giaccone DT: V. Riggio

Cambios: ST: 16’ J. P. Francia por G. Triverio (SB), 23’ Juan Arostegui por Catube y N. Capellino por Bareiro (SB), 26’ Juan Arraya por L. Herrera (G), 31’ Ivo Chaves por López Macri (G) y 39’ P. Agüero por Toledo (G).

Incidencia: ST: 37’ expulsado J. Medina (G).



Jornada: fecha 1 - Octogonal.

Estadio: Oscar Boero (Sp. Belgrano).

Árbitro: Santiago Ascenzi (Bs. As.).

Dos debuts positivos

Juan José Arraya e Ivo Chaves, los últimos en sumarse al plantel albo, y con poco entrenamiento sobre sus espaldas, hicieron su debut anoche en San Francisco frente a Sportivo Belgrano cuando el partido requirió sus presencias.

El exdelantero de Gimnasia y Esgrima de Jujuy y Juventud Antoniana se calzó por primera vez la celeste y blanca e ingresó a los 26 minutos del complemento en reemplazo de Luciano Herrera. Apenas entró, tomó el balón en la medialuna del área y su remate fue interceptado por el defensor Nahuel Rodríguez.

Minutos más tarde, exactamente a los 31, llegó el turno del hijo pródigo del albo: Ivo Chaves volvió a jugar de manera oficial reemplazando a Nicolás López Macri. En los pocos minutos de juego que estuvo en cancha a Ivo se le notó su larga inactividad. En una pared que intentó armar con Arraya devolvió el balón de manera defectuosa, en una de sus escasas intervenciones.

Ambos arribos tomaron relevancia teniendo en cuenta que se espera que, una vez en plenitud física y futbolística, le otorguen el salto de calidad y jerarquía que necesita el plantel de Riggio. Por este motivo, que hayan sumado minutos en el primer partido se valora como altamente positivo.

Una final

El albo recibirá este domingo en el Gigante del Norte al Central Córdoba de Santiago del Estero de Gustavo Coleoni, uno de los candidatos. Gimnasia está obligado a ganarle a uno de los líderes para no perder terreno en el octogonal.



Los visitantes al poder en el octogonal

A excepción de la angustiante victoria de Central Córdoba de Santiago del Estero en su cancha ante Crucero del Norte el pasado viernes, por 2 a 1 y en el último minuto de adición, todos los visitantes se llevaron algo de sus excursiones en tierras foráneas en la primera fecha del octogonal del Federal A. Aun incluyendo el triunfo del ferro santiagueño en su fortaleza, la tendencia claramente marca que al local le costó esta vez y le costará más de la cuenta en un minitorneo con mucho en juego.

Lo cierto es que tanto Unión Sunchales como Defensores de Belgrano de Villa Ramallo pisaron fuerte en Resistencia y les bajaron “el copete” a los dos candidatos litoraleños: los santafesinos se impusieron por 2 a 0 a Sarmiento, el mejor de la zona de Gimnasia en la primera fase. Mientras que el granate de Villa Ramallo dio cuenta de Sarmiento de Chaco en el reducto del albinegro.

A ambos, les costó sobrellevar el peso de la localía.



Posiciones, resultados y próxima fecha

Octogonal

Zona B

las posiciones

Equipos PJ PG PE PP GF GC Pts.

Unión (S) 1 1 0 0 2 0 3

Central Cba. 1 1 0 0 2 1 3

Def. Ramallo 1 1 0 0 1 0 3

Gimnasia 1 0 1 0 0 0 1

Sp. Belgrano 1 0 1 0 0 0 1

Crucero 1 0 0 1 1 2 0

Chaco F.E. 1 0 0 1 0 1 0

Sarmiento (R) 1 0 0 1 0 2 0

------

los resultados

Central Cba. 2 - Crucero 1

D.Jara y P. Ortega - E. Bruno

Sarmiento 0 - Unión (S) 2

P. Cabral y P. Scott

Chaco F.E. 0 - Def.Ramallo 1

Federico Castro

Sp. Belgrano 0 - Gimnasia 0

---------

la que viene (2º)

El domingo

Sarmiento vs. Chaco F.E.

Unión (S) vs. Sp. Belgrano

Gimnasia vs. Central Cba.

Crucero vs. Def. Belgrano