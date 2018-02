"Chano" Moreno Charpentier contó cómo es su lucha diaria contra las adicciones

En el nuevo ciclo Morfi, especial musical (Telefe), que conduce Gerardo Rozín junto a Zaira Nara los domingos a la noche, estuvo como invitado el ex líder de Tan Biónica, Santiago Chano Moreno Charpentier (36).

Rozín fue el encargado de entrevistar a Chano y hablar de manera profunda acerca de su lucha diaria contra sus adicciones. Con la voz entrecortada aseguró que está bien pero que, "cuando uno disfruta de estar bien no es todo el tiempo". De todas maneras, reconoció: "Todo el tiempo estoy luchando, hay un montón de cosas sencillas de la vida con las que tengo que trabajar diariamente".

Sobre su rutina diaria y el regreso a los escenarios explicó: "En este momento estoy tocando, estoy trabajando con un equipo muy grande, bajo muchas condiciones de conducta y de mandatos diarios que son a su vez trampas que yo también me pongo para ser dedicado en lo que hago"

"Salgo menos de noche"

Chano reconoció que sus días son distintos ahora y que sale menos de noche: "Para estar bien como quiero estar eso me exige un montón de renuncias, y cuando uno renuncia no está de lo más contento, pero tiene beneficios ocultos que llegan más tarde".

Con un ritmo de vida mucho más tranquilo y acompañado por profesionales, el ex cantante de Tan Biónica relató: "Me aburro un poco más, aprendo cómo aburrirme, a saber que ese momento no tiene que transformarse en un momento de euforia o no tiene que descontrolarse o que la vida no tiene que ser muy divertida por momentos, la vida tiene que ser normal, como son la mayoría de los días".

Pese a todo, hay una adicción a la que Chano todavía no pudo enfrentar, que está más aceptada socialmente, y es el consumo de cigarrillos: "Por más que ahora no tengo riesgo con ninguna sustancia, mi papá se murió de cáncer y yo fumo muchos cigarrillos".

"Yo no puedo hacer nada para cambiar el pensamiento y opinión de los otros, del mundo, lo único que tengo como alternativa es poder ocuparme de mí", concluyó Chano antes de pasar al escenario de Morfi a interpretar sus nuevas canciones.