"Me molestó ver a Tapia en el cumpleaños de Tevez"

Matías Lammens, admitió hoy su "molestia" por la presencia del presidente de la AFA Claudio Tapia en el cumpleaños de Carlos Tevez horas después del polémico arbitraje de Silvio Trucco en el empate ante Boca Juniors (1-1).

"Me generó molestia ver que el presidente de AFA estaba a la noche festejando el cumpleaños de uno de los jugadores de Boca. Más allá de la amistad, cuando uno tiene una responsabilidad dirigencial tiene que tomar esas cosas con mucho cuidado", manifestó el presidente de San Lorenzo.

Lammens contó que intercambió mensajes con "Chiqui" Tapia luego del partido y le presentó su enojo por el arbitraje de Trucco en el empate 1-1 en el Nuevo Gasómetro pero reconoció que le generó "molestia" verlo a la noche en el cumpleaños de Tevez.

El titular del ciclón insistió en el descontento y en la "preocupación" por los arbitrajes pero prefirió "no pensar" ni "abonar" la "teoría del complot" contra San Lorenzo.

"Me siento desilusionado cuando pasan este tipo de cosas", expresó.

"No quiero hablar en caliente porque puedo cometer errores pero sí quiero manifestar públicamente que estoy muy preocupado por los últimos dos arbitrajes", insistió Lammens, haciendo referencia al anterior partido ante Talleres de Córdoba, que el equipo de Claudio Biaggio también terminó con nueve jugadores.

Para el presidente de San Lorenzo, escolta de Boca a seis puntos, el árbitro Trucco cometió "errores groseros" que perjudicaron a su equipo.

El dirigente mencionó una inexistente falta de Gabriel Gudiño sobre Emmanuel Mas con San Lorenzo en ataque y la expulsión de Gabriel Rojas como las decisiones más difíciles de comprender.

"La jugada del gol de Tevez es offside. Fue determinante. Y también pudo haber sido expulsado el lateral izquierdo de Boca (Frank Fabra) y por eso salió en el entretiempo", agregó.