La Bolsa de Nueva York registra una caída histórica y arrastró a otros mercados del mundo

El índice Dow Jones de valores industriales se derrumbó hoy 4,60 por ciento en Wall Street y se ubicó en 24.345,75 puntos con un muy importante retroceso de 1.175,21 unidades.

Por su parte, el índice selectivo S&P 500 cedió 3,80 por ciento y el Nasdaq Composite de las empresas de alta tecnología se precipitó 3,78 por ciento.

El Merval se hundió 4,5%

El Merval sumó otra baja, al caer hoy 4,5 por ciento en línea con los el resultado de los índices de referencia de Estados Unidos que incluso superaron el retroceso local, como fue el caso del Dow Jones Industriales que se desplomó 4,6 por ciento, mostrando una de las caídas más importantes de los últimos años.

Todo el panel del Merval terminó hoy con rojos. La caída más importante fue la de Distribuidora de Gas Cuyana que cayó 12,14 por ciento; seguido por Banco Hipotecario con una baja de 9,21 por ciento y Transener con 8,26 por ciento.

Las acciones que menos cedieron fueron Tenaris que recortó 1,87 por ciento; Central Puerto retrocedió 2 por ciento y Siderar cedió 2,22 por ciento.

La baja fue acompañada por un alto volumen de operaciones que alcanzó los 1.170,7 millones de pesos en el segmento de acciones y de 15.717,4 millones de pesos en renta fija.

En el panel general también se produjeron retrocesos de dos dígitos como es el caso de Metrogas que perdió 15,58 por ciento y Camuzzi Gas Pampeana que lo hizo 11,02 por ciento.

El Merval avanzó en enero poco más del 16 por ciento con días de fuertes subas acompañadas por un volumen de negocios que consolidaba el alza y tomas de ganancias moderadas que exhibían poco volumen de operaciones, descontándole importancia a la baja.

Los operadores del mercado señalaron a lo largo de enero la necesidad de una toma de ganancias con mayor contundencia para que se produzca el "descanso" que permite tomar un nuevo impulso para la suba.

Ese proceso llegó el primero de febrero, y en tres ruedas hábiles el Merval acumula una caída de 11 por ciento. Sin embargo, a diferencia de otros momentos en donde la toma de ganancias está impulsada por componentes locales, en esta oportunidad, está apalancada con la baja de los mercados de Nueva York, donde sus principales indicadores renovaban niveles máximos históricos días tras día.

Así hoy en Wall Street, el Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq retrocedieron 4,6 por ciento, 4,1 por ciento y 3,8 por ciento hasta los 24.346, 2.649 y 6.967 puntos respectivamente.

De esta manera, los índices americanos acumularon bajas de entre 6,9 por ciento (S&P500) y 8,3 por ciento (Dow Jones) desde los máximos históricos alcanzados a fines de enero.

"Esta toma de ganancias no nos sorprende dado los niveles que mantenían los mercados norteamericanos", indicaron desde Portfolio Personal. "No creemos que deba por el momento asustar o llevarnos a entrar en pánico puesto que las señales de alerta se venían acumulando", agregaron.

"Esta coyuntura no nos lleva aún a cambiar la visión de fondo. Por lo tanto, la recomendación principal como suele pasar en estos casos, debe ser la de evitar la sobre reacción", recomendaron desde esa firma.

Leonardo Chialva de Delphos Investment alertó que lo de "enero fue irracional" y agregó que el "daño técnico llevará tiempo depurar". Chialva explicó que las razones de la caída, en esta oportunidad, no están dadas por "el lado de la economía pero sí, en cambio, por el de las valuaciones, el cambio del presidente de la Reserva Federal", entre otras.

"De Greenspan a Bernanke. De Bernanke a Yellen. De Yellen a Powell. Siempre q cambia el timón los mercados se asustan. La historia lo preanunciaba", ejemplificó con los últimos nombres que estuvieron al mando de la FED y su efecto en el mercado.

En los títulos públicos, los bonos emitidos en dólares volvieron a presentar bajas en toda la curva acentuadas en la parte larga de la misma. Por el ejemplo el Discount cayó 2,3 por ciento; el PAR lo hizo 1,5 por ciento y el bono soberano a 100 años, AC17, lo hizo 0,8 por ciento.

Así como la semana pasada los bonos locales en dólares se vieron impactados por la suba en los bonos de los Estados Unidos, la mejora de estos no llegó hoy al mercado doméstico.

Parte se explica en que los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, que cierra una hora más tarde que la bolsa de Argentina, operaron sin cambios durante la mayor parte de la jornada sin embargo al final cayeron. El bono a 10 años retrocedió 15 puntos básicos y volvió entonces a ubicarse en 2,70 por ciento. "La baja se explica como un "flight to quality" o una mejora hacia la calidad de las posiciones, que se disparó con la fuerte caída de la bolsa americana", explicaron desde Grupo SBS.

Por otro lado, entre los bonos en pesos, tanto los indexados por CER como los Badlar, culminaron entre neutros y negativos (de hasta 0.5%).

Esta semana se llevará a cabo una nueva licitación de Letras del Tesoro en dólares. Dos serán las series: Lete a 196 días con vencimiento el 24 de agosto de este año, a una tasa del 2,8 por ciento anual, y una nueva letra a 364 días, con vencimiento al 8 de enero del año próximo, con una tasa del 3,1 por ciento anual, en línea con los rendimientos de la última licitación.