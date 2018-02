Tomás Hernández: "A  Central Norte quieren venir todos, es una apuesta seria"

Tomás Hernández llegó a Central Norte la temporada pasada, de la mano de Marcelo Díaz, quien entonces era el técnico.

Oriundo de Tucumán y con nacimiento deportivo en Pellegrini de esa provincia, el libero y punta del cuervo tuvo su último paso por Tortuguitas, en Buenos Aires, y ahora es uno de los jugadores clave en la Liga A2 de vóley.

El domingo tuvo una destacada participación ante La Calera, en Córdoba, donde el azabache ganó 3 a 0 y se ubicó en zona de clasificación, con tres victorias y la misma cantidad de derrotas.

El conjunto de Luis Testa, el actual DT del cuervo, regresó a la provincia este lunes y, sin demasiado tiempo para descansar, el plantel salteño se prepara para recibir a Jujuy Vóley, el viernes, a las 22, en el microestadio Delmi.

Hernández repasó la gira por el centro del país y apuntó a la clasificación como principal objetivo, en un mano a mano con El Tribuno.

Después de dos derrotas seguidas, no eran favoritos a vencer a La Calera, que un día antes le había ganado a Jujuy Vóley, ¿por qué creés que obtuvieron una victoria tan contundente?

Particularmente, creo que pudimos plasmar en la cancha nuestro juego y ellos se confiaron, porque como decís, venían de ganar. Nosotros teníamos muchas ganas de ganarlo. De entrada se notó, fue un gran set en el que ganamos 25 a 14. Después, el segundo fue más parejo donde ellos reaccionaron, pero pese a algunos errores, lo ganamos 25 a 23 y el tercero ya mantuvimos el juego, fuimos un equipo más regular. Lo pudimos sacar adelante.

Más allá de los tres puntos, ¿cuánto significa la victoria para el plantel?

Estamos muy contentos y más tranquilos, eran importantes los tres puntos de visitante, para encarar un partido clave ante Jujuy Vóley que viene en decaída, pero no por eso nos tenemos que relajar. Es muy importante obtener un nuevo triunfo para sumarnos al lote de los de arriba.

¿Coincidís en que hay muchos altibajos tanto de un partido a otro como en un mismo juego?

Puede ser. Cometimos errores a mitad del segundo set ante La Calera, que si los evitábamos, podíamos haber estado más tranquilos.

¿Las desigualdades de juego son una constante en todos los equipos?

Sí, al principio se notaba mayor diferencia; los equipos que comienzan a entrenar antes encuentran el sistema de juego más rápido. Nos pasa a nosotros que en la semana entrenamos bien y en algunos partidos no lo podemos plasmar. Con respecto a los otros conjuntos, por la categoría y el nivel que hay, es muy común. No todos los equipos tienen jugadores de experiencia, no se encuentra tanto profesionalismo, entonces tenés jugadores con muchos años en la Liga y otros que están debutando.

¿Por qué elegiste nuevamente venir a Central Norte?

Jugué la Liga A2 anterior y desde el primer día me siento muy bien acá. Me encantó cómo me trataron, además es una apuesta seria. Con esto no quiero decir que otras instituciones no lo hacen, pero por algo los jugadores que pasaron por Central quieren volver.

¿Cuál es el objetivo que planteó tanto la dirigencia como el nuevo entrenador para esta temporada?

Como primera medida, queremos clasificar. Hoy estamos entre los cuatro y por el momento clasificamos, pero vamos a intentar ir por más.

Por cercanía y enfrentamientos previos, Jujuy Vóley se convirtió en un clásico, ¿cómo se preparan para la revancha ante ellos?

Ellos vienen de dos partidos abajo, pero tienen un buen equipo. Sin embargo, nosotros no estamos pensando en Jujuy Vóley, sino en nosotros.

Después se viene una triple visita a Cuyo, con Tunuyán, Hispano y UVT, ¿ya diagraman esos encuentros?

Primero pensamos en el próximo rival, pero obviamente sabemos que los juegos de visitante serán difíciles. Queremos ganar los tres, no vamos a especular.

¿Te sorprende la cantidad de gente que los sigue?

La verdad que sí. Hay algunos hinchas que comienzan a cantar y se prenden los demás. Vos mirás a los visitantes y no entienden nada. Estamos muy contentos con el apoyo de la gente.

Ganaron tres partidos y perdieron la misma cantidad, ¿personalmente estás conforme con esta primera parte del torneo?

No estamos mal, tampoco conformes, queremos estar más arriba. Cuanto más arriba estemos, va a ser mejor por los cruces que vendrán tras la clasificación. Estamos contentos por los tres puntos en Córdoba, también con el triunfo ante Tunuyán e Hispano. Con Rivadavia fue el partido que más nos dolió perder.