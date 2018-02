Tras eliminar la paritaria nacional, el Gobierno citó a los gremios docentes

El Ministerio de Educación que conduce Alejandro Finocchiaro convocó para mañana a la primera reunión del año con los sindicatos docentes nacionales, luego de que el Gobierno emitiera un decreto que, entre otras cuestiones, eliminó la paritaria nacional, lo que generó malestar en los gremios.

El encuentro será desde las 8:00 en el Palacio Sarmiento, ubicado en pasaje Pizzurno 935, con el objetivo de realizar la mesa de convenio marco, estipulada por el reciente decreto 52/2018 que reglamenta la Ley de Financiamiento Educativo.

Por lo tanto, deberán asistir autoridades de los cinco sindicatos del sector con representación nacional: CTERA, SADOP, CEA, AMET y UDA.

Este llamado se realiza en medio del fuerte descontento de los sindicatos de maestros por los últimos cambios impulsados por el Ejecutivo en su decreto, los cuales eliminaron la paritaria nacional y le quitaron peso al sindicato CTERA, el de mayor cantidad de afiliados y de perfil opositor a la gestión de Mauricio Macri, ya que en la mesa de discusión con el Ministerio dejará de contar con cinco representantes y volverá a tener uno solo, al igual que las otras cuatro organizaciones.

En tanto, los gremios están decidiendo sobre su participación. La Junta Directiva de CTERA se reunió para analizar los pasos a seguir ya que están advertidos que no se hablará sobre sueldos. Este es uno de los sindicatos más golpeados porque su representación en esa mesa se redujo de 4 a 1 según el mismo decreto de enero. En tanto, UDA confirmó su asistencia. "Vamos a asistir, si bien tenemos marcadas diferencias con el ministro de Educación, también tenemos interés en el diálogo sobre los temas fundamentales de la educación", aseguró Sergio Romero titular del gremio en diálogo con ámbito.com, pero advirtió que llevarán un reclamo por escrito sobre la modificación del decreto que fija un piso docente "discriminatorio".



"Fijar el mínimo con 20% más que el Salario Mínimo Vital y Móvil nos parece una barbaridad porque es condenar a los docentes a cobrar $12.400 durante todo el año", lanzó. Además el secretario general sostuvo que "sin dudas" se buscará discutir sobre salarios e insistió que "fijar un salario a partir de una discusión de la que nos participamos es discriminatorio".



Tras la publicación del decreto los gremios nacionales realizaron presentaciones judiciales aunque algunas fueron cayendo. El último revés fue para UDA luego que el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo Nº 60 determinara que "no es idónea" la vía del amparo como recurso de queja y explica que "no se advierte por parte del Estado nacional omisión manifiestamente ilegal o arbitraria" con respecto a la paritaria federal. Desde CTERA adelantaron que realizará una presentación ante la OIT.