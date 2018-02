Salta Basket y una nueva oportunidad 

El deporte siempre da revanchas y Salta Basket esta noche, a partir de las 20, tiene una nueva oportunidad para cambiar su pálida imagen en la Liga Nacional, cuando se enfrente en Capital Federal a Obras.

El equipo dirigido por Ricardo De Cecco no la pasa bien desde hace rato y acumula cinco derrotas seguidas, además de un total de 13 en todo el torneo.

Los de la Ciudad de Buenos Aires esperan a los salteños tras dos caídas también en forma consecutiva, ya que al último conjunto que le ganó fue justamente a los salteños, en el estadio Delmi.

En esa oportunidad, el 25 de enero, los infernales cayeron por 93 a 88 y desde ahí no pararon de perder: ante Boca, Peñarol, Quilmes y Argentino de Junín, este último partido el domingo pasado.

En Obras la realidad es diferente pese a esta racha negativa, ya que a pesar de no obtener buenos resultados es un equipo goleador, con más de 90 puntos en los últimos juegos. Los infernales, en cambio, no pasan de los 70, a veces.

Para el único representativo salteño hay muchas cosas que preocupan, tanto en defensa como en ofensiva. El equipo no encuentra un buen funcionamiento y tampoco acierta al aro.

En Junín quien más se destacó fue Alejandro Zilli con 19 tantos, luego siguió el recientemente incorporado Diego Figueredo con 11, Ricky Harris y Willie Thornton, con 10 cada uno. Los demás, prácticamente nada.

Con apenas un 23,5% de efectividad, los dirigidos por el Perro De Cecco son el peor conjunto en la tabla de posiciones, seguidos por Comunicaciones, Olímpico y Quilmes.

Cuatro de local

Así como Salta Basket tuvo, con el de esta noche, cuatro encuentros seguidos en condición de visitante, tendrá una inmejorable oportunidad de levantar cabeza en los próximos duelos, que serán cuatro consecutivos en el estadio Delmi.

Los infernales serán locales de Estudiantes de Concordia el lunes 12, dos días más tarde recibirán a Instituto, el domingo 18 vendrá el bicampeón San Lorenzo a la provincia, mientras que el miércoles 28, el último día de este mes, Salta Basket será el anfitrión de Regatas de Corrientes.