El padre del bagayero muerto en Bolivia cree que lo asesinaron

Una mezcla de dolor e incertidumbre envuelve a la familia de Daniel Fernando Manuel, el joven bagayero oranense que apareció muerto en la localidad boliviana de Bermejo. Ayer, solo horas antes de enterrar a su hijo, Orlando Manuel, habló con El Tribuno y se mostró convencido de que a su hijo lo mataron en el vecino país.

"Daniel salió a eso de las 9 de la mañana del sábado para trabajar; no sé con quién habrá ido a Bolivia. Él siempre volvía a eso de la una de la tarde; eran como las 5 o 6 de la tarde y no había regresado. Mi señora me llamó al trabajo (Orlando es enfermero en el hospital San Vicente de Paul) y me dijo: "No viene el Dany..." entonces pensamos esperar un poco más e ir el domingo a la mañana a Bolivia a preguntar en la Policía de Bermejo", relató el hombre.

El domingo, cuando el matrimonio estaba a punto de salir a para buscar a Daniel, llegaron a su casa, en Orán, tres policías de civil.

- ¿Aquí vive Daniel Fernando Manuel?

- Sí.

- ¿Ustedes son los padres?

- Sí.

- Van a tener que ir a Bermejo. Encontraron el documento de él y su billetera al lado del cuerpo. Van a tener que ir a identificarlo.

La noticia fue un golpe al corazón.

El matrimonio viajó hasta Bermejo, donde fueron recibidos por el fiscal Ballesteros.

"Él nos dijo que mi hijo se escapó huyendo aparentemente de un robo, que se fue para el río y que quiso cruzar pero se ahogó, y que después lo encontró un pescador", reprodujo don Orlando la versión oficial que le contaron en la localidad fronteriza de Bolivia.

Pero él y su familia no creen en ese relato, no solo por conocer las actividades y actitudes de su hijo, sino también luego de haber visto el cuerpo.

"Mi hijo estaba golpeado, tiene dos puntos y está pelado en la espalda y en otras partes, parece que lo han picaneado", explicó.

Orlando fue desmenuzando la versión: "Si él se hubiera ahogado, el río Bermejo lo habría arrastrado porque en esa parte donde ellos dicen que apareció el río corre rápido y no hay empalizadas".

Además, contó que después de que encontraron el cuerpo, la dueña del comercio al que supuestamente había entrado a robar Daniel Fernando, "lo vio y dijo que no era él quien le había robado".

Además, cuando los padres fueron a reconocer el cuerpo en la morgue "nos llamó la atención que tenía todo sangre debajo del cuerpo, ahí noté los puntitos".

El padre y su familia tienen otra versión sobre lo que habría sucedido: Daniel fue a Bermejo, por algún motivo alguien lo agredió hasta matarlo -no sin antes someterlo a una posible tortura-, "luego lo tiraron al río para simular que se ahogó, a las horas lo sacaron y lo pusieron en el gomón donde dicen que lo encontró el pescador y es la foto que nos mostró el fiscal Ballesteros. Incluso en esa foto él está limpio, no como una persona que se ahogó en un río", dijo don Orlando. Y él cree que el responsable de la muerte de su hijo puede estar en las filas de la policía del vecino país.

Sin denuncia, sin esperanza

Para la familia del bagayero de 26 años y padre de un niño de 3 años y una nena de 3 meses, son prácticamente nulas las esperanzas de llegar a la verdad y que, haya justicia para su hijo en Bermejo.

"Sabemos que todo lo que se haga en Bermejo es en vano, por eso no hicimos denuncia. Nosotros sospechamos que la policía lo picaneó porque tiene una mancha pelada en la espalda y otra en la frente. Para mí lo que dice el certificado de defunción es mentira. Pero en Bermejo nosotros no tenemos ni voz ni voto", concluyó.