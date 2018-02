La vieja enemistad entre Urtubey y Hugo Moyano

El gobernador Juan Manuel Urtubey confrontó con el gremialista Hugo Moyano y calificó de "semiextorsivas y peligrosas" las declaraciones del camionero, quien había dicho que "al Gobierno le queda poco tiempo", entre otras frases que apuntaron contra Mauricio Macri.

"Este tipo de lógica semiextorsiva no nos hace bien", dijo Urtubey. "Me parece una pena que este tipo de actitudes sigan existiendo en la Argentina".

Moyano, como antes lo hicieran Luis Barrionuevo, Luis D'Elía, Fernando Esteche, Hebe de Bonafini y Raúl Zaffaroni, alentó tácitamente un final abrupto del actual gobierno. Todas estas declaraciones se asocian con la violencia callejera de diciembre, frente al Congreso y en Plaza de Mayo.

Y con la avanzada judicial.

A Moyano y a gran parte de su numerosos clan se lo investiga por supuestos -pero muchos- ilícitos, como desvío de fondos del sindicato de Camioneros, el manejo de la empresa OCA, una red de propiedades en Parque Leloir, lavado de dinero y activos, y fraude contra el club Independiente. "Ha endeudado el país y con esto quieren acallarme y doblegarme, pero no lo van a lograr". había dicho un poco creíble Moyano.

Dueño de una muy mala imagen pública, el presidente de Independiente ya había sido objeto de un fuerte cruce de Urtubey, en 2011. Apenas logró su primera reelección, el gobernador lo calificó de "piantavotos". Pareció una revancha por el apoyo que el gremialista le había dado a Walter Wayar, que resultó tercero.

"Moyano vino a hacer campaña, tuvo duros adjetivos conmigo, creo que me dio una mano", dijo el mandatario reelecto. "Hay personajes que dejan mal parado al modelo sindical. No me cae bien Moyano, y el hecho que haya venido a la provincia sirvió para que quede claro dónde no quieren ir los salteños".

Historia reciente: en ese momento, Cristina Fernández se preparaba para la reelección pero no lo reconocía y seguía recomendando a los suyos que "no se hagan los rulos".