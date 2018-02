Preparar una materia cuesta hasta $3 mil y se puede pagar con tarjeta de crédito

De $1.200 a más de $3.000 cuesta en la ciudad preparar una materia con la ayuda de un docente particular. Para sorpresa de muchos, este servicio se puede pagar hasta con tarjeta de crédito. Ante el torbellino de ofertas y la situación económica actual, la nueva forma de pago ya es ofrecida por varios profesores, que además, así también se aseguran de cobrar.

Cecilia Rodríguez, de barrio El Huaico, en la zona norte, es una de las precursoras. La joven prepara alumnos en inglés y si bien son pocos los padres que hasta ahora aprovecharon esta alternativa de pago, cuenta que le pareció una buena idea para aquellos que tienen hijos con varias materias pendientes y no saben cómo hacer. De paso, admitió, que es mejor para ella que le paguen con tarjeta de crédito, esto le garantiza que va a cobrar "todo" de una vez, debido a que el año pasado le tocó peregrinar en algunos casos para cobrar el servicio ya prestado.

Por el programa completo la profesora cobra con tarjeta $1.700, mientras que el titular de la misma debe abonar en tres cuotas un total de $1.833, absorbiendo el costo de la operación por internet. El precio base (los $1.800) va subiendo de acuerdo al nivel del idioma.

"El inglés es una de las materias que más se cotiza. Depende del nivel de inglés del chico y del colegio, no es lo mismo un privado que un público. Muchos privados tienen un inglés muy avanzado, en cambio en la escuela pública el programa por lo general es básico", indicó Cecilia, que también ofrece descuentos si alguien lleva compañeros.

Las mesas de exámenes para secundarios, técnicos y bachilleratos para adultos se realizarán el 14, 15 y 16 próximo. Esos días se podrán rendir pendientes, equivalencias, libre y para completar estudios. Mientras que el 19, 21, 22, 23 y 26, será el turno de los alumnos regulares que desaprobaron materias el año pasado. Los primarios, en tanto, serán examinados el 21, 22 y 23.

Los ofrecimientos de clases de apoyo particulares abundan en esta época del año y se concentran especialmente en la red social de Facebook. Con respecto a enero del año pasado, los valores promedios son similares, no sufrieron un incremento notable. Por supuesto, que el secreto está en buscar precios y comparar lo que cada uno ofrece en la "preparación exprés".

Francisca Morales, coordina un centro de apoyo escolar en calle Córdoba al 300, y comentó que preparar un programa completo en cualquier materia de la secundaria sale $1.300 y la clase de una hora y media $170. En el centro ya hay alumnos preparándose con los 36 docentes que tienen desde el 8 de enero pasado, pero Morales observó que son menos que otros años. "Me parece que inciden las clases de apoyo gratuitas que ofrece la Municipalidad, la que dictan en las mismas escuelas y la situación económica", indicó.

Allí los espacios con mayor demanda son matemática, química y física de primer y segundo año. Hay dos extremos que se da entre los estudiantes que llegan al centro, o se llevan una o dos materias o de siete a nueve, que son los más.

En estos casos, los chicos pueden hacer un "combo" con descuento o de lo contrario prepararse bien en la materia más complicada, y acceder a consultas puntuales de otras disciplinas. El paquete incluye un taller de técnicas de estudio.

Abanico de ofertas, de acuerdo a cada necesidad

La oferta de clases de apoyo es amplia y variada. En numerosas escuelas públicas y en lugares dispuestos por la Municipalidad de Salta se brindan tutorías de forma gratuita, sin embargo muchos padres prefieren pagar para asegurarse un servicio más completo.

La asistencia educativa puede incluir la enseñanza individual, en grupos reducidos o colectivos tres veces por semana o todos los días entre una y dos horas, en promedio. Incluso los sábados, de acuerdo a la necesidad y compromiso del estudiante.

La preparación en tiempo récord puede ser del programa completo, parcial o hay quienes prefieren pagar por clases, aunque en la suma es más oneroso. Las clases que se dictan en los barrios y en el domicilio del profesor suelen ser más económicas que en las entidades céntricas que abonan alquileres e impuestos.

Natalia Guardia es licenciada en Biología y enseña en barrio Tres Cerritos. Cuenta que el costo del programa depende si se trata de una institución secundaria, terciaria o universitaria y va desde $1.500 hasta $2.100 o por clase entre $100 y $150. Justamente, la profesional aclaró que puede cobrar esos precios porque enseña en su casa, sino tendría que cobrar más de $3 mil, que es lo que cobran muchos de sus colegas.

Sobre la demanda señaló que es poca por el momento, lo que atribuye a la situación económica. Por lo general buscan profesores que “no cobren mucho”, otros piden a domicilio.

En una entidad ubicada en La Rioja al 900 el costo del programa completo es de $2.000. Como en la mayoría de los casos, la modalidad de pago es la mitad al comienzo, y la otra mitad, antes de terminar el programa.

En otro punto, en la zona sudeste, una joven cobra $1.200 para preparar en lengua, otra de las materias con más debilidades para los chicos. Por clase pide $150. Lo cierto es que en cualquiera de los casos, el alumno debe estudiar para aprobar.



“Son chicos a los que no se les lleva el apunte”

“La raíz también son los papás porque son chicos a los que no se les lleva el apunte durante todo el año”, apuntó la psicóloga Florencia Rubio (matrícula profesional 455) consultada por la gran cantidad de alumnos que tendrán que aprobar varios exámenes en las próximas semanas para poder pasar de curso.

“Si empiezan un primer trimestre con cinco materias desaprobadas, ahí es cuando el padre tiene que ponerse firme para que el chico repunte y no le quede otra chance más que levantar en el segundo trimestre para poder salvar el año”, agregó.

La especialista siguió: “La mayoría, especialmente los colegios de nivel socioeconómico medio y alto, tienen notificación de parte del colegio de manera semanal o mensual de las notas parciales que los chicos van sacando, es decir, el papá está notificado del rendimiento de su hijo, por lo que no le puede dar la aflicción recién en octubre o noviembre”.

Para Rubio, “el que no tiene hábito de estudio, especialmente en el secundario, ahí los padres tienen que estar más cerca. El chico tiene que tener la asistencia pedagógica necesaria, y la madre o el padre, sería lo ideal ambos, que casi nunca se concreta, tener un asesoramiento psicológico más que pedagógico para que comprendan la necesidad y la importancia de estar cerca de su hijo en la etapa adolescente”.

Concluyó que se debe revisar la currícula de la escuela media porque a los adolescentes no les despierta ningún interés. Están conectados con el mundo desde otro lugar en el que no tienen que pen sar.