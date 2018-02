Candelaria Barrionuevo despierta los suspiros

“No hay mejor belleza que la interior”, una frase reconocida y quizás hasta trillada, pero en esta ocasión adquiere mayor valor porque salió de la boca de una reina, que sumergida en su humildad, despliega una belleza admirable.

Se trata de la joven Candelaria Barrionuevo, de 23 años, la última soberana en la Fiesta de la Vendimia, en la localidad de Animaná.

“En algunos días deberé entregar el cetro. La verdad que a mí me representó un orgullo inmenso llevar la corona. Representé a la provincia en diversos festivales que se realizaron durante el 2017. La historia volvió a repetirse, hace unas décadas, mi mamá también salió reina de la Vendimia, todo fue muy loco”, rescató esta linda mujer salteña, que reside en la capital de la provincia.

Candelaria es hija de la folclorista Carola de Salta (Carolina Luna) y nieta del reconocido cantor Ramiro Luna, quien en la actualidad conforma Los Salamanqueros con el Mochilero Rodríguez.

“Me emociona escuchar cantar a mi madre, pero aún más cuando mi oídos percatan la voz de mi abuelo, un hombre con sobradas historias y anécdotas. Me encanta cuando me cuentan vivencias de él”, agregó.

Lejos de haberse involucrado en el folclore, Candelaria siempre se orientó al mundo de la moda y la belleza. En el 2013 fue electa Miss Mundo Salta, representando a la provincia en la elección nacional realizada en Buenos Aires. También fue reina de los estudiantes capitalina en el 2012, cuando aún cursaba la secundaria en la Escuela Normal.

“Me apasiona participar de los certámenes de belleza, durante varios años me preparé para esto, realicé cursos intensivos de modelaje en Incanto. Participar de concursos importantes requiere de una exigente preparación”, sostuvo Barrionuevo.

El 2017 fue una temporada para esta joven que afrontó diversos desafíos en distintos puntos del territorio nacional. Ella misma reconoció: “Me apasionó participar del programa de Guido Kaczka, por Canal 13. También realizamos un hermoso video con el conjunto folclórico Crisol Folk”.

La salteña también es estudiante del Profesorado de Educación Física, en La Merced. “Ahora cursaré el último año de la carrera, me encantan los deportes y me ayuda a estar en buena forma. Cuando era niña me apasionaba practicar gimnasia rítmica. Mantengo un sueño que voy a confesar: entrenar el seleccionado argentino de esta gimnasia, decayó mucho esta disciplina en el país, se hizo muy comercial”, añadió.

“Ahora en estos meses trabajo con los niños en las colonias de vacaciones, es un pasatiempo que me enloquece, me parece divino compartir con los más pequeños”, aseveró.

Por lo pronto, Candelaria Barrionuevo deberá prepararse para su viaje a Animaná. “La fiesta se llevará a cabo los primeros días de febrero. Habrá diversas actividades, entre ellas el desfile de carrozas; luego será la elección donde entregaré la corona a la reina electa”, dijo finalmente.