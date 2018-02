La madre del ladrón asesinado por Chocobar: "Me plantaré en la Casa Rosada hasta que Macri me reciba"

Ivonne Kukoc, madre del salteño Pablo Kukoc, dio una entrevista en FM La Patriada. "Quiero que Macri me escuche, por eso voy a ir en persona a Casa Rosada y me plantaré hasta que me reciba. No quiero plata, solo quiero que me escuche y me ayude". "Debería haber arrestado a mi hijo, pero en cambio lo asesinó, no es ningún héroe. Una persona que tendría que cuidarnos, no pensó y empezó a tirar para fusilar a mi hijo. Fueron 7 u 8 detonaciones según la investigación", declaró la mujer al hablar del agente también salteño, LuisChocobar.

Durante la entrevista, repasó cómo sucedieron los hechos aquella mañana del 8 de diciembre, tras el ataque al turista estadounidense Joe Wolek. "Mi hijo venía corriendo asustado porque Chocobar ya le venía tirando. En ningún momento agredió al policía. Es muy doloroso describir lo que pasó, me genera mucha impotencia y dolor. Chocobar le tiró como si fuese un animal, lo fusiló"

Por último, la madre de Kukoc contó cómo encontró a su hijo: "El cuerpo de mi hijo estaba descompensado, tenía el fémur roto y la pierna salida del cuerpo. Los tiros fueron de cerca. Si mi hijo actuó mal, el policía actuó peor: le dio la pena de muerte a mi hijo, mientras él puede ser juzgado por la justicia".