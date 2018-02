Así fue la heroica campaña de rescate organizada por gente de Embarcación y Fortín Dragones

El agua está haciendo estragos en el norte de nuestra provincia y cuando la ayuda tarda demasiado en llegar, la solidaridad hace su aparición en escena para sacar de urgencia a los que más lo necesitan. Esto fue lo que impulsó a un grupo de personas del Fortín Dragones y de Embarcación a ponerle su cuerpo y su corazón para rescatar a los damnificados por las inundaciones.

Claudio Rojas, periodista de radio Panamericana de Embarcación, relató la epopeya que realizaron para asistir a gente de los parajes Pescadito, Ahiveremos, Guamachi y Guachipa, y la comunidad originaria de Wenayek. Todas estas localidades ubicadas al norte de Dragones.

"Todo surgió porque íbamos a dejar donaciones a la gente por las inundaciones, pero no sabíamos que iba a estar tan complicado el panorama. Cuando llegamos a Dragones había alboroto porque la gente quería sacar a sus familiares de los parajes pero no había respuesta oficial. Entonces decidimos ir por nuestros propios medios a dar una mano. Apenas conseguimos que dos agentes de la comisaría nos acompañen, por insistencia del concejal Sergio Claveria", explicó Rojas.

Con dos camionetas cargando un kayak y una lancha de bomberos voluntarios, el grupo salió de Dragones rumbo a Cañada Colorada en un trayecto de 35km. que tardaron alrededor de 9 horas para llegar por la dificultad del camino. "Tardamos mucho porque de tanto en tanto las camionetas se quedaban en el barro y había que sacarlas. Lamentablemente no nos quiso prestar un tractor la delegada de Dragones así que fuimos como pudimos. En el medio del camino tuvimos que dejar la lancha porque se rompió el soporte", añadió Rojas.

Una vez en Caña Colorada, el primer grupo de rescate conformado por los dos policías y cuatro lugareños salió a las 22 del domingo rumbo al paraje Pescadito y volvieron a las 5.30 de la madrugada con cuatro niños y tres ancianos.

El lunes a las 7 salió un segundo grupo rumbo al paraje Ahiveremos, donde rescataron 3 niños, una anciana, una mujer de 40 años y un hombre originario de 50. "Fue tremendo porque había que caminar 4 kilómetros con el agua hasta el pecho e incluso hasta el cuello en algunos tramos. Ellos estaban con el agua desde el viernes y una casa se había derrumbado producto de eso. Los encontramos en un pedazo de tierra alta a la intemperie y la señora más grande se largó a llorar cuando nos vio ", contó Rojas.

Ya de vuelta en Caña Colorada con un remanente de gente rescatada, pudieron conseguir un tractor y un acoplado de una finca cercana por lo que pudieron acarrear la lancha que había quedado en el camino para usarla en la tercera y última incusión, ya que eran 9 kilómetros que había que hacer a pie y los lugareños decían que el agua llegaba a los dos metros de altura.

Así fue que a las 14 del lunes, el grupo visitó primero en lancha el paraje Guamachi y Guachipa, de donde rescataron dos niñas, una anciana de 60 años y un hombre de la misma edad. Luego, fueron un poco más al norte donde se encontraba la comunidad originaria Wenayek. "Ellos estaban secos pero rodeados de agua y no quisieron que los llevemos. Sin embargo, les dejamos provisiones como para que aguanten dos días, además de frazadas", expresó Rojas.

Una vez que llegó el grupo a Cañada Colorada cerca de las 20, emprendieron el regreso a Fortín Dragones con los rescatados, que fueron ubicados en casa de lugareños y el SIC del lugar.

"Fue todo con recursos propios y con nuestro esfuerzo. Los originarios nos contaron que el helicóptero del gobierno pasó y los vio, pero como no podían aterrizar le tiraron bolsones desde una gran altura y quedaron inutilizables al caer al suelo. Pasando Wenayek hay más parajes pero no llegamos porque ya no teníamos combustible ni provisiones, esperemos que el gobierno los ayude", concluyó el periodista de Embarcación.