Di María , enchufadísimo: hizo tres goles en la clasificación del PSG

Ángel Di María marcó este martes tres goles y fue la gran figura en la clasificación de París Saint Germain a los cuartos de final de la Copa de Francia con el éxito como visitante sobre Sochaux por 4 a 1.

El volante del seleccionado argentino, figura del encuentro, abrió el marcador de cabeza (PT 1m) con la asistencia del francés Kylian Mbappé y luego aumentó su cuenta personal con un remate con pie izquierdo en el área (ST 13m). Su tercera anotación (ST 17m) se concretó con el rebote del arquero ganés Lawrence Ati.

Di María, de 29 años, volvió a convertir después de dos partidos, uno por la liga francesa y otro por la Copa de la Liga de Francia. En lo que va del año, el volante rosarino contabiliza nueve anotaciones sobre diez cotejos.

Además, "Fideo" no marcaba tres goles en un partido desde febrero de 2010 cuando jugaba para Benfica de Portugal frente a Leixoes.

El galo Florian Martin (PT 13m) marcó el empate transitorio y el delantero uruguayo Edinson Cavani (PT 28m) completó la goleada para el vigente tricampeón del certamen que registró el ingreso del cordobés Javier Pastore (ST 23m) y la expulsión del arquero alemán Kevin Trapp (ST 46m).

Por su parte, el mediocampista Lucas Ocampos fue el autor de tres goles (PT 16m y ST 3 y 26m) en el triunfo abultado de Olympique de Marsella ante Bourg Peronnas, de la segunda división, por 9 a 0.

El ex River no anotaba desde el 10 de diciembre del año pasado en el éxito ante Saint Etienne por 3 a 0 en la liga francesa.