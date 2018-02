Central Norte sigue construyendo de la mano de Aprocen

Desde que Aprocen (Agrupación Pro Centenario) se hizo cargo de las divisiones inferiores de Central Norte en el 2011, hubo un cambio rotundo en la vida institucional del club.

Esta vez llegó la hora de inaugurar el Nido de Cuervos, ubicado en la zona norte de la ciudad que, además de ser un espacio para los chicos, es una nueva infraestructura que podrá disfrutar el socio de Central Norte gracias a la gestión de Aprocen.

Este flamante predio, que cuenta con 19.000 metros cuadrados, es pura y exclusivamente para el fútbol amateur del cuervo y, en esta primera etapa, se estrenó la cancha de césped sintético.

“Es un orgullo estar presente para ver un proyecto como este. Desde el comienzo de Aprocen, hace 6 años, fue un objetivo buscar otro espacio para los chicos. Conseguimos el predio en la zona norte pero había que nivelar el piso, fueron cuatro años que se trabajo mucho. Gracias a Dios en la última etapa ya se podían ver los cambios, esto no solo lo hizo la gente de Aprocen, también apoyó el socio, el hincha y hasta gente que no es hincha de Central pero se acercó a dar una mano”, sostuvo Claudio Ayala, presidente de la agrupación.

Si bien es cierto que hay diferencias entre algunos dirigentes del club con colaboradores de Aprocen, como por ejemplo entre Héctor DeFrancesco y Gabriel Savino, Ayala dejó en claro que esa disparidad no es algo que lo frene para seguir trabajando.

Y quizás por esta pelea de egos el día de la inauguración no hubo ningún integrante de la comisión directiva de Central Norte.

“Todo lo que hace Aprocen es por y para Central Norte, Aprocen no tiene razón de ser si no es para Central Norte. En algún momento dejará de existir Aprocen y todo quedará para Central Norte. Todo es para las inferiores, DeFrancesco nos felicitó por el trabajo que estamos haciendo. Aprocen culminaría en los 100 años de Central Norte en el 2021 y veremos quienes serán directivos en ese momento y si seguiremos o no, todos somos cuervos y seguramente estaremos continuando trabajando por Central Norte”, contó Ayala.

Cabe destacar que el actual predio, en su primera etapa de obras, cuenta con la cancha de césped sintético que a su vez tiene iluminación artificial, a los vestuarios les faltan detalles para utilizarlos y el kiosco ya está funcionando.

Desde su inauguración, el plantel de la primera local ya entrenó en el nuevo campo de juego y también lo hicieron los chicos de la escuelita de fútbol. Esto potenciará el crecimiento del fútbol amateur en el cuervo que ya cuenta con otras tres sedes de escuelitas.

Una de ellas se encuentra en el complejo Nicolás Vitale del barrio El Tribuno, otra en la Fundación Anawin y la otra en el club.

“El principal objetivo es poner chicos en la primera de Central Norte, el plantel de la Copa Argentina tiene ahora un noventa por ciento de chicos del club, nosotros no queremos que nuestros chicos estén para rellenar un plantel, queremos que sean protagonistas y hoy lo están siendo”, sintetizo Ayala.

Sin lugar a dudas que pese a los malos resultados deportivos que vienen castigando a Central Norte en el Federal B, obras como esta son para celebrar para tratar de entender que “el futuro del más grande está en los más chicos”, tal como lo refleja Aprocen en su eslogan.

Las obras que se sumarán

El próximo objetivo de Aprocen es construir dos canchas más, una de césped sintético y otra con césped natural que cuente con riego por aspersión.

Estas dos canchas le permitirán a Central Norte ser locales para las divisiones inferiores y el Torneo Regional que esta vez será organizado por AFA.

También se construirán asadores y el sueño de una pileta de natación para que los socios puedan disfrutar de las instalaciones.

“Los padres de la escuelita de fútbol y de las divisiones inferiores son unos grandes colaboradores y queremos que mientras sus hijos disputan los partidos puedan disfrutar de las instalaciones del predio al igual que los socios”, sostuvo Claudio Ayala.