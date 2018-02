Engañó y abusó de una chica que conoció en Facebook: Sólo estuvo un día preso

Un hombre de 81 años fue detenido en la ciudad de Hudson, partido de Berazategui, después de secuestrar y violar a una joven misionera, de 19 años, que conoció a través de Facebook. Bajo la falsa promesa de que iba a trabajar en la casa del acusado, la adolescente era obligada a mantener relaciones sexuales y solo podía salir a hacer las compras.

La investigación del caso comenzó a partir de la denuncia de la víctima, que en una de las salidas de la casa denunció a la policía el calvario que vivía. En el dramático relato, la joven contó que el acusado cerraba las puertas con varios candados y con un cuchillo y la obligaba a mantener relaciones cinco veces por día.

Tras el testimonio, la Policía de la provincia de Buenos Aires solicitó la intervención del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, que a través del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas por el Delito de Trata de Personas asistieron a la joven.

De acuerdo al portal Online 911, efectivos de la Jefatura Departamental de Quilmes se trasladaron al lugar donde estuvo cautiva la joven y detuvieron al hombre de 81 años. En la casa, las autoridades secuestraron una escopeta calibre 16, una pistola .380, una carabina, material pornográfico, preservativos, pastillas de sildenafil (viagra), cigarrillos de marihuana, y pertenencias de la víctima.

Además del delito de trata, el hombre fue imputado por tenencia ilegal de arma de uso civil y de guerra, y por infracción a la ley de drogas. En el caso interviene el Juzgado Federal en Primera Instancia de Quilmes, la UFI y J Nº 2 descentralizada de Berazategui.

Ignacio Cañete, detenido por la Policía Bonaerense estuvo detenido tan solo un día. “Me soltaron por viejito”, le dijo a Infobae.

‘Te juro que Soy inocente‘, asegura el anciano, “¿A quién le voy a poner un dedo encima? Si tengo las rodillas hechas pelota, me empujás al piso y me arruinás”, aseveró con dos muletas de caño soldado a su lado.

Detuvimos a un hombre de 81 años en #Hudson acusado de mantener cautiva y violar a una joven misionera, de 19 años, a quien convenció a través de la red social #Facebook de venir a Buenos Aires con la promesa de trabajo y alojamiento. pic.twitter.com/hFh3RFqWGi — Ministerio Seguridad (@SeguridadProv) 3 de febrero de 2018

La joven, oriunda de Oberá, provincia de Misiones, había respondido a un aviso que Cañete había colgado en la puerta de su casa. “Nesesito (sic) mujer sola para cuidar anciano de 81 años”, decía el cartel. “No baga (sic, textual), no falopera, no borracha, no sucia, no rotera”, eran las condiciones, con un sueldo de nueve mil pesos mensuales, las tareas incluían, en un principio, tareas domésticas. El trato se cerró a través de Facebook. Cañete pagó el pasaje en micro para que llegara desde Misiones al conurbano.

La joven llegó en un estado de conmoción a la Comisaría 4º de la zona, a pocas cuadras de la casa de Cañete: aseguró que el anciano la había violado una y otra vez durante cinco días, que la mantuvo encerrada bajo llave. “Mirá, sexo tuvimos, pero fue consensuado. Encerrada no la tuve, si dormía acá al lado mío”, dijo el anciano.

La mayoría lo insulta y escupe el piso al oír su nombre en el Barrio Marítimo de Hudson, mientras recuerdan altercados y cruces con el anciano, del que aseguran tiene la costumbre de decirle obscenidades a mujeres, según le contaron a Infobae.

Cañete arriesga, a pesar de no ser un psiquiatra: “Para mí que la chica tiene problemas mentales, por eso me denuncia”. La variedad de delitos -trata de personas, violación, tenencia de armas y estupefacientes- llevaron a diferentes competencias judiciales. Un investigador aseveró: “No sé cómo está libre. Con las armas que tenía ya era suficiente para que esté detenido y no salga”. Mientras tanto, el anciano estuvo solo un día preso y ya está en su casa.