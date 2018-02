Carmen Barbieri despidió a su madre que murió el lunes

Ana Caputo, quien fuera la esposa del humorista Alfredo Barbieri, falleció ayer luego de que su salud se viera desmejorada en las últimas horas.

Carmen había mantenido una reunión con los médicos que asistían a su mamá en la terapia intensiva de la clínica Nuestra Señora de Luján, luego de que sufriera un ACV isquémico. Pero su estado comenzó a desmejorar en noviembre cuando se fisuró la cadera, tras haberse caído en su casa.

“Quise despedirla y que se fuera con mi imagen, pero no me esperó”, se lamentó la capocómica desde un móvil para el programa Intrusos. “Mi mamá se encuentra en otro plano astral”, agregó. Además, psoteó una foto en Twitter con Ana y Fede con unas tiernas palabras: ‘¡Querida mami!, siempre estaremos unidos‘. Horas después se produjo el deceso. La actriz ya sabía que el final más trágico era inevitable.

Fede, en tanto, ya había anunciado que se suspendían las funciones de Magnífica, la revista que protagoniza con Carmen, por su abuela. “El show no siempre debe continuar”, había advertido el novio de Laurita Fernández. Y si bien prometía regresar al escenario en la noche del martes 6, con la partida de su abuela ahora eso parece improbable.

El hijo de Santiago Bal también despidió a su abuela con unas palabras muy sentidas en su cuenta de Twitter. “Hoy te dejamos ir, pero tus anécdotas siempre me van a acompañar -le escribió-. Agradezco poder haber visto tan bien hace tan pocos días. Me viste feliz, conociste a mi novia que tanto querías, y yo te prometo que a mamá la voy a cuidar toda la vida. Chau abuela Ana”. Y acompañó el posteo con una foto de los tres, aquel día en que le presentó a Laurita.