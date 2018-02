El legado de David Bowie, en un gran documental de HBO

“David Bowie: the Last Five Years” ofrece una mirada íntima y personal al legado de David Bowie, que tuvo una carrera de éxitos en sus más de cuarenta años de trayectoria profesional.

El documental, dirigido por Francis Whately, retrata los últimos cinco años de la vida del popular cantante británico. Bowie, que fue el primer cantante en declararse bisexual en la década de los 70. murió en 2016 a consecuencia de un cáncer, enfermedad que mantuvo en privado y solo un clip de su último disco se reveló como un mensaje al respecto.

Los últimos años de David Robert Jones (David Bowie) se resumen en tres hechos importantes: el éxito de ventas de The Next Day, su último álbum Blackstar y el musical Lazarus, basado en el tema que abrió su último trabajo y que muchos críticos vieron como su premonitorio final.

El film contiene imágenes de archivo, entrevistas inéditas y algunas intervenciones de Bowie durante la grabación de su último trabajo musical.