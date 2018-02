Kim Kardashian vendió 10 millones de dólares con sus nuevos perfumes en 4 días

Todo lo que toca Kim Kardashian West se convierte en oro. En tan solo cuatro días lanzó y agotó su nueva línea de fragancias mediante una campaña publicitaria realizada exclusivamente en sus cuentas en las redes sociales.

Los primeros 300.000 perfumes de su nueva colección, llamada Kimoji Hearts, se agotaron el domingo, tan solo cuatro días tras su lanzamiento y sin que sus compradores jamás los olieran. Fuentes cercanas a la marca aseguran que los ingresos de las venta de las fragancias BAE, Ride or Die y BFF superan los USD 10 millones.

Los nombres de sus fragancias tienen significados particulares: BAE, Before Anyone Else, alude a la persona más importante en la vida de alguien, la que está antes que todos los demás; Ride or Die habla de la confianza incondicional, aquel que acompaña en todo; y BFF, Best Friends Forever celebra la amistad para siempre.

Kim Kardashian West envió sus nuevas fragancias a celebridades amigas y enemigas, entre ellas Blac Chyna y Taylor Swift.

Aun queda un perfume de Kim sin agotar: su fragancia original, Crystal Gardenia.