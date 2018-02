El oficialismo cierra filas contra Moyano 

Las polémicas declaraciones del sindicalista Hugo Moyano, quien aventuró que al Gobierno "le queda poco tiempo" y que "está fracasando" en su gestión, abroqueló al oficialismo en defensa de la administración de Mauricio Macri. Funcionarios y legisladores de Cambiemos, al unísono, acusaron al jefe del gremio de los camioneros de pretender "extorsionar" al Gobierno y desestabilizarlo para zafar de las denuncias judiciales en su contra.

Atribulados por la caída del Presidente en las encuestas, en la Casa Rosada creen que estas declaraciones y la convocatoria a una movilización para el próximo 22, a la que se sumará el kirchnerismo, le serán funcionales al oficialismo para reinstalar la polarización y recuperar imagen positiva. Sobre todo después del escándalo que protagonizó el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al nombrar a una empleada suya en el sindicato de obreros marítimos y, en los últimos días, con la polémica que desató el caso del policía Luis Chocobar, quien mató a un ladrón por la espalda y fue felicitado por Macri en la Casa Rosada.

La confrontación entre Moyano y el Gobierno recrudece con el paso de los días y no parece tener retorno. Anteayer, el sindicalista acusó al Gobierno de "sacarle derechos al trabajador" y vaticinó que al oficialismo "le queda poco tiempo". La gente está convencida de que este gobierno está fracasando", sentenció. Las reacciones del oficialismo, previsibles, no tardaron en llegar.

"Hace falta un diálogo civilizado y no extorsivo. Son sectores de la vieja Argentina que se oponen al cambio", retrucó ayer el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne . Al coro de críticas se sumó, luego, la plana mayor del radicalismo.