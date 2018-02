Rockeros salteños, solidarios con los inundados

Los artistas de Salta también son solidarios con las familias que sufrieron las inundaciones en el norte salteño y varias actividades se anunciaron con el fin de recaudar elementos que se puedan aportar para paliar la difícil situación por la que atraviesan los habitantes del Chaco salteño.

“La idea surgió con un amigo, Enzo Rojas, porque nos pusimos muy preocupados con la situación de la gente de Santa Victoria Este. Y por esa gran emergencia, no pudimos no movilizarnos lo más rápido posible. Ahí no más convocamos a los amigos de las bandas de rock, que se coparon enseguida, sin otra cosa más que decir. La idea principal es reunir la mayor cantidad de alimentos no perecederos y agua, entre otras cosas. Contamos con el apoyo de Silvia Magno y de la gente del grupo folclórico Cabales para el depósito y el transporte de las cosas hasta el lugar donde se las necesite”, dice Carolina Vera, reconocida fotógrafa del rock salteño.

Esta actividad se llevará a cabo el sábado, desde las 14, en el anfiteatro del parque San Martín. Actuarán las bandas Taimof Roots, Mi Karma, Padawan, Alfin, la batucada Xangó, la artista Cabo Vilca con su humor, NELI, Blues Enzo Rojas, Celeste Martín, Pablo Chaparro, El Zorrito, Grupo Vitae y el Circo Aruna. Los plásticos Carlos Vargas y Martín Córdoba pintarán en vivo.

Otro de recital solidario será “Festival en beneficio a Santa Victoria”, a llevarse a cabo mañana, desde las 21, en El Teatrino (Alvear y Latorre). Allí se darán cita grandes bandas del rock salterño como Los Fabulosos Farlaine, Chilli Won, Pablo Escobar, Abuelo Mono, Los Azotes y las folcloristas Son Ellas. También se anunció la presencia de la reconocida bagualera Mariana Carrizo, que pondrá su magia en el evento.

El conocido periodista del rock Tony López también anunció la realización de otro recital, en este caso en Fábrica de Música, Pellegrini 900, el próximo jueves 15, desde las 20. Estarán con su trash metal Pudrición, la agrupación punk Desequilibrio Emocional, Los Cuervos, El Barco del Abuelo, Kratos y La Vittonera y Marcelo “Salchi” Dique en formato solista. Habrá también artistas plásticos pintando en vivo. “A la gente que colabore se le dará un número con el que vamos a sortear las obras”, cuenta Tony.

“La idea surgió después de ver las imágenes del desastre en el norte provincial. Ahí nos pusimos a tirar mensaje a los amigos músicos. La onda es tomar conciencia de que estamos insertos en una sociedad que sufre esta situación. Y cuando pasan estas cosas, uno tiene que responder desde su lado, como sea. Así surgió la onda de reunir bandas y músicos para armar un espacio donde la gente pueda acercar donaciones. Un montón de bandas querían estar, pero por cuestión de tiempo solo siete vamos a poder subir al escenario. La gente del rock tiene esa conciencia social de ayudar cuando se puede, sin otro interés”, dice Tony.

Coincide con Carolina Vera, quien asegura: “La gente del rock siempre es solidaria. Las movidas que se organizan quizás no tienen mucha difusión aparte de lo que se saca en las redes sociales, pero siempre están presentes”.

Ahora, es tiempo de ayudar.