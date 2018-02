La crisis por los inundados se desplazó ahora hacia las márgenes del río Bermejo

Mientras el río Pilcomayo comienza a mostrar la devastación con la bajante de las aguas en Santa Victoria Este y zonas aledañas, otro frente de crisis se abrió en el río Bermejo, tanto en la margen norte como en la sur. La zonas afectadas se ubican sobre la ruta 81 y 13.

Hasta ayer se rescataron niños en plena madrugada. Los evacuados, con lo puesto, fueron llevados a Fortín Dragones. Pero aún hay lugares de los que nada se sabe, por su inaccesibilidad. Los evacuados, junto con los vecinos que los rescataron y los alojaron, denuncian que pidieron ayuda pero que nadie los escuchó. El agua llegó a más de metro y medio en sus casas. Temen por la vida de los que quedaron incomunicados.

"Desde que comenzó el problema de Santa Victoria Este aquí estamos igual", dice Viviana Segovia, dueña de un comedor a la entrada de Fortín Dragones. Esto contradice las versiones oficiales que afirmaban que "el único complicado era Santa Victoria Este".

Dante Ibarra es director de la escuela de El Pescadito a 40 kilómetros de Dragones, habló con El Tribuno para contar que los vecinos se comunicaron con él enviándole fotos. El jueves de la semana pasada habló con la supervisora y con el intendente de Ballivián, Gerardo Córdoba. "Les dije si podían mandar el helicóptero a buscar a la gente porque habían niños, pero me dijeron que les contestaron lo mismo; que el helicóptero estaba en Santa Victoria Este, que era prioridad".

Graciela Barros dejó a cuatros de sus seis hijos con su padre en el paraje El Pescadito. Cuenta que tuvo que irse porque su padre estaba enfermo y debía sacarlo primero; también se llevó a una de sus hijas mayores para que "cargara al bebé". Desesperada salió en búsqueda de ayuda para poder sacar a su familia. "Cuando me enteré que venía Urtubey y una ministra para ir a ver Santa Victoria, me fui para el aeropuerto de Embarcación. Hablé con Llaya (el intendente) para que sacara a mi familia y lo único que me contestó es que ya iban a juntar ropa. También hablé con el intendente de Ballivián, que me dijo me dijo que iba a ir el helicóptero a sacar a mis hijos, pero nunca fue". Los hijos de Graciela esperaron desde las 7 de la mañana del lunes hasta la 0 hora, cuando llegaron sus vecinos a sacarlos para caminar 8 km con el agua en la cintura. Llegaron a Dragones a las 3 de la mañana del martes.

Los niños tuvieron que ser cargados en brazos. "La menor de mis hijas no quiso comer hoy, sigue asustada de haber visto el agua tan honda", cuenta Barros. Agradece a su vecino. "Si no fuera por él no sé que hubiera sido de mis hijos, estaban en la única zona seca, entre las dos cañadas que iban creciendo", cuenta angustiada.

Alberto Pereira es el vecino que rescató a los hijos de Graciela y pide ayuda porque ya no pueden llegar a los otros parajes, como el Quemado, La Esterita, Retiro y Salvación. "Ya en caballo no podemos entrar".