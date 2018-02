Limpian el edificio del Concejo para mejorar su fachada

Con escobas, bolsas de residuos y trapos repasadores, la casona utilizada como el edificio del Concejo Deliberante de Chicoana quedó de punta en blanco, luego de una ardua tarea de limpieza y remiendos, a cargo del mismísimo presidente del cuerpo deliberativo municipal y personal administrativo. Dos empleados municipales fueron designados para ayudar a cambiarle la cara al recinto. La labor se desarrolló en estas últimas horas y llamó la atención de propios y extraños. Sobre la vereda de la calle El Carmen al 200, una pila de hojas y ramas de árboles eran retiradas de la solera. Adentro de la vivienda el aseo era total. Desde los patios hasta los techos.

"El Concejo está en receso legislativo, eso no quita que debamos hacer una limpieza a fondo de nuestra institución. Somos parte de este Concejo. No podemos dejar todo para los meses venideros y que la tarea la realicen los empleados" explicó Cesar Rodríguez, presidente del Concejo Deliberante de Chicoana.

Los vecinos de la cuadra quedaron asombrados al ver como un funcionario y unos cuantos empleados, con escobas, repasadores y bolsas de consorcio, recogían la basura. Más aún, cuando la dejadez comenzó a darle paso al brillo y color.

"Me parece bien que ellos limpien todo; no es posible que tengan receso por varios meses y la casa que es utilizada como recinto recién se limpie en mayo", comentó un vecino, a propósito del largo intervalo promovido por la ley provincial de la Municipalidad N´ 1.349.

En el Valle de Lerma solo dos localidades tienen carta orgánica. Rosario de Lerma y Cerrillos. Esta especie de constitución comunal permite tomar un breve descanso de actividades legislativas una vez aprobado el presupuesto municipal venidero al año en curso. Casi siempre no pasa de tres sema nas.

Pero el resto de las localidades de la región se rige por la Ley 1.349, que determina que una vez elegidas las autoridades en forma interina en el mes de diciembre, recién retoman sus actividades el 1 de mayo. Es decir cuatro veces, en la mayoría de los casos sin hacer nada, cobrando sueldo y sin ningún tipo de actividad. Incluso varios de los recintos utilizados para sesiones,son habilitados días antes de inicio de sesiones.

Esto trae aparejado, meses sin limpieza y mantenimiento. "Nuestro edificio del Concejo fue habilitado en el año 2010. Es una casa alquilada. Antes funcionaba en una biblioteca. Hoy estamos cómodos, pero debemos mantener este edificio".

Rodríguez puso manos a la obra con alrededor de cinco personas, incluido el personal administrativo, el de maestranza y dos jornaleros, cedidos por la comuna.

"Debemos dar el ejemplo. A mí no se me va a caer el apellido por limpiar con escobas y repasadores el Concejo. Todo lo contrario. Debemos dar otra imagen a la gente. No podemos recién preocuparnos del Concejo días antes del inicio de sesiones"

Por otro lado, Rodríguez opinó sobre la ley de municipalidades, "es obsoleta, debemos actualizarla de forma urgente. Muchas cosas no se pueden controlar por este sistema".