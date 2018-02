La apuesta y el desafío de Ibire para Gimnasia-Central Córdoba: “5 o 6 mil hinchas”

Las erogaciones de la pretemporada y de los dos meses sin competencia oficial hicieron estragos en la economía de los equipos salteños. Y la dirigencia de Gimnasia y Tiro necesita imperiosamente recaudar para afrontar los gastos mayúsculos que aún se vienen, teniendo en cuenta que será el albo el que mayores distancias recorrerá en el octogonal del Federal A (aún tiene por delante periplos a Sunchales, Villa Ramallo y Resistencia).

Para ello, necesitan de la mano de los hinchas y promocionar el partido con Central Córdoba de Santiago del Estero desde la previa como lo que realmente es: una parada trascendental para las aspiraciones del albo en casa ante un candidato, donde estará obligado a ganar para no quedar relegado de los lugares protagónicos de la zona campeonato.

Juan Carlos Ibire deseó y presagió una masiva concurrencia de los seguidores millonarios al Gigante del Norte este domingo, desde las 20, cuando el albo reciba al encumbrado ferroviario santiagueño que viene de ganar sobre la hora en su debut.

“Jugaremos con hinchas visitantes y desde Santiago del Estero no tengo dudas de que vendrán alrededor de mil personas para poner a tope la tribuna de las instalaciones. El lunes y el martes será feriado, eso influirá, será ideal para la presencia de visitantes. Será un partido, no definitorio, pero altamente importante para los dos. Ellos están motivados porque quieren ascender como sea y están heridos porque tienen a su clásico rival en la B Nacional. Tendrá el condimento de la presencia de (Gustavo) Coleoni, un técnico que nunca pasa desapercibido. Creo que irán entre 5 y 6 mil personas a la cancha el domingo y desde Santiago no descarto que lleguen cerca de mil. Será un lindo partido para ver, como los viejos clásicos del norte”, estimó el titular de la subcomisión de fútbol de Gimnasia en diálogo con El Tribuno.

“Gimnasia tiene la obligación de ganar porque sino después se nos empieza a complicar, si perdemos en dos fechas se comienza a hacer cuesta arriba y después tendremos que ganarles a todos. Tenemos solo tres partidos en Salta y acá tenemos que sacar los 9 puntos si queremos clasificar. Estamos en una zona muy pareja, no podemos subestimar a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y a Unión Sunchales, que arrancaron ganando”, analizó el dirigente.

Arrancaron las inferiores

En Gimnasia se inauguró ayer oficialmente la pretemporada de todas las categorías de las divisiones inferiores. El staff de entrenadores es el siguiente: Martín Viano (coordinador general), Sergio Maza (DT de tercera y cuarta), Jesús Mendoza (DT de quinta y sexta), Norman Juárez (DT de séptima y kinesiólogo), Gonzalo Viano (DT de octava y novena). Ramasco será el DT de la primera local, que también comenzó a trabajar para el Anual, y la próxima semana arrancará la prueba de jugadores desde las 15.30 en Limache, para todas las categorías.