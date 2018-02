Profundo dolor: El periodista deportivo que enamoró a Débora Pérez Volpin

Enrique "Quique" Sacco (55) es el periodista deportivo de ESPN y el hombre que enamoró a Débora Pérez Volpin en 2010. Una historia de amor que quedó truncada por la muerte prematura de la periodista y diputada, que falleció en el Sanatorio de la Trinidad tras un paro cardíaco por complicaciones en la anestesia.

"Con Quique tenemos un bajísimo perfil", Siempre intenté resguardar a mi familia, los chicos fueron criados de esa manera. Estar en TV tenía que ver con mi trabajo y con el desarrollo de mi profesión, y si voy a un evento no lo hago para exhibirme sino para disfrutar de un espectáculo o para conducir una gala solidaria. Toda la vida me involucré con ONG’s, como Unicef o Cruz Roja. Pretendo que nuestro estilo de vida no cambie. Mi casa es bien de clase media, que recibe a los amigos de mis hijos, vienen todos a estudiar y a hacer trabajos prácticos. Y eso va a seguir siendo así", había dicho en una entrevista con Revista Caras en 2017. La periodista tenía dos hijos, Agustín (19) y Luna (16), fruto de un matrimonio anterior con Marcelo Funes,