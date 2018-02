La familia de Débora Pérez Volpin accionará judicialmente contra la clínica

Finalmente se le hará una autopsia al cuerpo de la ex conductora y legisladora porteña, quien falleció anoche de un paro cardíaco mientras se realizaba una endoscopía.

La periodista y legisladora porteña Débora Pérez Volpin murió el martes cuando se realizaba una endoscopía en el Sanatorio de la Trinidad de Palermo. Se trata de un estudio médico mínimamente invasivo que requiere anestesia general y cuyos riesgos son mínimos, según explican los especialistas. Es por eso que sus familiares no pueden entender qué pasó y buscan respuestas. Por eso al cuerpo se le realizará una autopsia.

Según informó Luis Otero, ex compañero de Pérez Volpin en Canal 13, representantes de la clínica se reunieron anoche con familiares para brindar una explicación oficial. “Los argumentos no conformaron y es muy probable que esto no termine en una partida de defunción y nada más; ellos tienen la decisión de hacer todas las averiguaciones y nosotros los vamos a acompañar”, relató en diálogo con Luis Novaresio en radio La Red.

De acuerdo al parte médico oficial que se difundió sobre la medianoche, la diputada de Evolución sufrió un “paro cardiorrespiratorio” y “no respondió a las maniobras habituales de reanimación”. ¿Qué causó el paro cardiorrespiratorio? Hasta ahora no hay una respuesta oficial.

“Durante la madrugada no hubo más novedades. La última información que me llevé de la clínica es que su familia va a averiguar qué pasó. Esto significa iniciar trámites que van más allá de la simple espera de un certificado de defunción. Ese trámite incluye a la Justicia. El tema está en manos de la Justicia”, informó Otero.

Pérez Volpin condujo durante 12 años “Arriba Argentinos” por la pantalla de El Trece, y renunció a la emisora a mitad de 2017 para postularse como candidata a diputada porteña por el frente Evolución de Martín Lousteau.

Nació el 30 de diciembre de 1967 en la Ciudad de Buenos Aires, estaba casada con Enrique Sacco y era madre de dos hijos, Agustín y Luna, que los tuvo con su anterior esposo, Marcelo Funes. Fue durante años la cara visible de las noticias en la pantalla de TN y El Trece.

Su padre, médico, había fallecido hace poco menos de un año y fue director del Hospital Fernández. Ella estudió en el Nacional Buenos Aires, y su primer trabajo en los medios fue como productora en Radio Belgrano mientras estudiaba Comunicación Social. Allí ya mostraba su vocación colaborando en la revista que editaba junto a sus compañeros de carrera. Luego hizo colaboraciones en Clarín, La Nación y Diario Popular.

En 1992 entró a El Trece como pasante e hizo sus primeras apariciones frente a cámara haciendo suplencias de cronistas. Trabajó en varias áreas de producción, luego como movilera de exteriores, notera sobre temas de salud y finalmente como presentadora de noticias. En 1996 comenzó a conducir en TN y desde 2004 condujo en El Trece, ganando ese mismo año un Martín Fierro.

Entre 2004 y 2005, Pérez Volpin condujo “En Síntesis”, el resumen informativo que se emitía durante la medianoche, y poco después participó del lanzamiento del ciclo “Arriba Argentinos”, el noticiero matinal de Canal 13 que protagonizó junto a Marcelo Bonelli.