Central Norte viajará sin Armella a Formosa

Siguiendo con el objetivo de seguir en competencia en este 2018, el cuervo continúa trabajando de cara al partido de este sábado, a las 17, frente a Sol de América de Formosa por el partido de ida de la fase preliminar regional de la Copa Argentina.

Si bien la idea de Ramón “Turco” Apaza era repetir el mismo once que viene utilizando hace dos partidos, un percance se le sumó de cara al encuentro frente a los formoseños.

Uno de los referentes, Tomás Armella, no podrá ser de la partida por cuestiones laborales y no viajará a tierras formoseñas. Sin lugar a dudas, una baja sensible por la experiencia que le aporta Armella al equipo y recordando que en la Copa Argentina pasada fue el goleador del equipo junto a Miguel Puntano, ambos con tres tantos.

Ante la ausencia del marcador centro, el cuerpo técnico tuvo que optar por bajar del mediocampo a Facundo Zamarian y posicionarlo como segundo marcador central, a su vez en el equipo ingresó el juvenil Gian Franco Arellano en la mitad de cancha.

En la práctica de fútbol de ayer en el estadio Dr. Luis Güemes el cuervo formó con: Mariano Maino; Nicolás Ayejes, César Cortez, Facundo Zamarian y Benjamín Jurado; Francisco Peinado, Gian Franco Arellano, Fausto Apaza y Matías Encina; Matías Ceballos; Hernán Vargas.

Cabe destacar que el pase de César González no se pudo hacer ya que Atlético Uruguay solo quería darlo a préstamo y no otorgarle el pase definitivo.

El plantel partirá mañana por la tarde rumbo a Formosa y este viaje le costará cerca de ciento treinta mil pesos a Central Norte, algo que tiene preocupado a los dirigentes ante la falta de ingresos por la falta de competencia.

La revancha se jugaría el próximo domingo por la tarde en el estadio Dr. Luis Güemes con la presencia de socios y no socios, pero siempre respetando el beneficio para los socios con la cuota al día que pagarán una entrada única a solo cincuenta pesos.